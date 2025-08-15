Luis Díaz perdió a un compañero en Bayern Múnich, que ahora jugará en equipo que lo pretendió

El Bayern Múnich ha anunciado este viernes 15 de agosto de forma oficial el traspaso del francés Kingsley Coman al Al Nassr de Arabia Saudita, elenco que tiene como gran figura al crack portugués, Cristiano Ronaldo. Así las cosas, Luis Díaz se quedó sin un compañero en el cuadro muniqués, que este sábado jugará la final de la Supercopa de Alemania contra Stuttgart.

El atacante francés, de 29 años, llegó al Bayern en el verano de 2015 cedido por la Juventus de Turín y fue traspasado al club 'bávaro' definitivamente dos años después.

¿Cómo le fua a Kingsley Coman en su paso por el Bayern Múnich?

Con el Bayern, Coman conquistó nueve Bundesligas, una Champions League y un Mundial de Clubes, entre otros títulos. Fue el autor del gol de la victoria en la final de la Liga de Campeones de 2020 contra el París Saint-Germain.

𝟏𝟎 𝐉𝐚𝐡𝐫𝐞, 𝟐𝟏 𝐓𝐢𝐭𝐞𝐥– 𝐄𝐈𝐍 𝐊𝐈𝐍𝐆 👑



Abschied vom FC Bayern: Kingsley Coman wechselt zu Al-Nassr



🔗 https://t.co/JyFVeKZQls



Danke für alles, King! ❤️🤍 pic.twitter.com/ZQVIgYllq3 — FC Bayern München (@FCBayern) August 15, 2025

Además, Coman disputó un total de 339 partidos oficiales con el Bayern, en los que marcó 72 goles y dio 71 asistencias.



Otros detalles de la carrera del jugador francés

Durante su etapa en Múnich debutó con la selección francesa, con la que ha jugado 58 partidos y ha marcado ocho goles. Con Francia ganó la Liga de Naciones de 2021 y fue subcampeón del mundo en 2022 y subcampeón de Europa en 2016.

Publicidad

Coman tenía una oferta del Al Nassr, que le pagaría un sueldo de entre 20 y 25 millones de euros al año. El Bayern había pedido al club árabe un acuerdo rápido para poder reaccionar ante la marcha del francés, que todavía tenía dos años de contrato.

Se estima que el Al Nassr abona al Bayern por Coman unos 25 millones de euros. Hay que indicar que el elenco amarillo de la ciudad de Riad también pretendió a Luis Díaz, quien hoy día figura en el elenco alemán bajo la dirección del DT belga, Vincent Kompany.