De James Rodríguez siguen hablando en Brasil; “me dijo que no tenía confianza”, recordaron

James Rodríguez vive un presente envidiable en el León, de México, pero en sus dos anteriores clubes el Rayo Vallecano y Sao Paulo no tuvo su mejor nivel, no contó con mucha confianza y hasta la fecha siguen teniendo malos recuerdos de su estadía, en especial en Brasil.

Por eso, en la prensa que cubre al cuadro paulista dedicaron una nota en la que el principal protagonista fue el mediocampista colombiano, recordando un episodio de su estadía en el que perdieron un partido clave y de paso quedaron eliminados.

“La gran polémica tras la eliminación del Sao Paulo ante el Novorizontino en el Morumbis, en marzo de 2024, en los cuartos de final del Campeonato Paulista, fue el no cobro del colombiano James Rodríguez en los penaltis”, comenzaron recordando en ‘Globo Esporte’.

Y es que decidieron traer a colación dicha situación porque este lunes los ‘tricolor’ vuelve a medirse al humilde equipo Novorizontino, donde esperan no se repita la historia del año anterior en el que perdieron desde los doce pasos.

Publicidad

James Rodríguez no quiso cobrar penalti con Sao Paulo

Por eso, en el medio nombrado recordaron que el que fuera el técnico del ‘10’ colombiano en este momento, Thiago Carpini, comentó que el propio futbolista cucuteño decidió no cobrar.

Publicidad

“El entonces entrenador del equipo, afirmó en la rueda de prensa posterior al partido que James no se presentó a lanzar y que, por tanto, no fue elegido. Meses después de su despido reveló una conversación en el campo que le hizo sacar al colombiano de la elección: “Sería el tercer tirador. Entonces Rafinha se apoyó en mí, como líder y capitán, y dijo que James no quería tirar porque no tenía confianza, había fallado un penal en el Sudamericano. Luego hablé con él y me dijo que no estaba bien, que no tenía confianza y que no iba a dar en el blanco”, confesó el entrenador tiempo después de lo sucedido.

James Rodríguez en su presentación con Sao Paulo Foto: AFP

Lo cierto es que aquella derrota y eliminación con el modesto Novorizontino causó muchas críticas y repercusiones que hasta la fecha tienen resonancia.

“Curiosamente, todos los personajes mencionados anteriormente ya han abandonado Sao Paulo: Diego Costa (Krasnodar), Thiago Carpini (Vitória), Rafinha (Coritiba) y James Rodríguez (León, México)”, cerrando diciendo en la nota.

¿Cómo le fue a James Rodríguez en Sao Paulo?

Publicidad

El futbolista colombiano apenas disputó 22 partidos en el equipo brasileño, marcó dos goles y dio cuatro asistencias, entre 2023 y 2024 cuando estuvo en el cuadro ‘tricolor’, como se le conoce.

Sumó una Copa de Brasil y una Supercopa de Brasil, pero no fue influyente en ninguna de las dos, aunque en su palmarés aparecen.