Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / De Luis Díaz siguen hablando en Barcelona y elogian a Bayern; "a las mil maravillas"

De Luis Díaz siguen hablando en Barcelona y elogian a Bayern; "a las mil maravillas"

Tras la clasificación de Luis Díaz al Mundial con la Selección Colombia, sumado a su buen inicio de temporada con el Bayern Múnich; en España recordaron al guajiro.