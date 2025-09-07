De Luis Díaz siguen hablando en Barcelona y elogian a Bayern; "a las mil maravillas"

Luis Díaz estuvo en el radar del FC Barcelona durante todo el mercado de fichajes del verano. El extremo colombiano, de 28 años, era considerado una opción prioritaria por Deco y Hansi Flick para reforzar la banda izquierda del ataque 'culé'. Sin embargo, pese a la voluntad del jugador y los acercamientos del club catalán, la operación nunca llegó a concretarse.

El Barcelona valoraba muy positivamente el perfil de Díaz: competitivo, sacrificado y con experiencia en la élite europea. Luis, por su parte, veía con buenos ojos la posibilidad de vestir la camiseta blaugrana y dar un nuevo paso en su carrera, pero las exigencias del Liverpool —que pedía más de 80 millones de euros— y las limitaciones financieras del 'Barça', hicieron inviable el traspaso. El propio presidente del Barcelona, Joan Laporta, agradeció públicamente la predisposición del colombiano, pero reconoció que el fichaje era económicamente inasumible.

Mientras el 'Barça' miró hacia opciones más accesibles como Marcus Rashford, Luis Díaz tomó un rumbo inesperado: fichó por el Bayern Múnich. El club 'bávaro' pagó alrededor de 75 millones de euros por su pase, cerrando una de las transferencias más sonadas del verano.

Publicidad

En Múnich, el guajiro no tardó en justificar la inversión. Debutó con gol en la Supercopa de Alemania y, en sus primeros dos partidos de Bundesliga, ya suma 2 goles y 2 asistencias, posicionándose como uno de los jugadores más determinantes del equipo dirigido por Vincent Kompany. Incluso, superó un momento incómodo al fallar una ocasión clara frente al arco vacío, para luego reivindicarse con una gran actuación ofensiva.

Luis Díaz, delantero colombiano, llegó a Bayern Múnich para la temporada 2025/2026, proveniente del Liverpool AFP

Publicidad

El nuevo futbolista del Bayern no solo se encuentra en un gran momento a nivel de clubes, sino que también como figura de la Selección Colombia, con la que selló recientemente la clasificación al Mundial 2026. Sus actuaciones decisivas durante las eliminatorias sudamericanas —incluyendo goles clave y un liderazgo que inspiró a sus compañeros— lo han consolidado como uno de los símbolos de la nueva generación cafetera, aumentando aún más su valor en el mercado internacional.

Y justamente, debido a su gran presente y actualidad futbolística, de 'Luchito' volvieron a hablar en España; en esta ocasión, el diario 'Sport' hizo un recuento de lo que fue todo el 'novelón' sobre el posible fichaje del colombiano al Barcelona, además de resaltar que buen nivel con los alemanes.

“Sin lugar a dudas, Luis Díaz se ha convertido este verano en uno de los nombres propios del mercado de fichajes; Hasta la fecha, el extremo colombiano, que es una pieza capital en el esquema de Vincent Kompany, ya ha logrado anotar en dos ocasiones y repartir otras dos asistencias. Pero la historia pudo ser muy diferente...”, citó el portal con raíces catalanas, en su editorial sobre ‘Luchito’.

Luis Díaz, por ahora, está concentrado con la selección Colombia con la que cerrará las eliminatorias frente a Venezuela este martes, y luego volverá a Alemania donde espera seguir demostrando que es una figura de talla mundial, e intentará luchar por la Champions League con su equipo, el Bayern Múnich.