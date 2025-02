Decisión que le interesa a Luis Díaz de parte de Liverpool; Barcelona mira de reojo

Luis Díaz, motivo de amores y odios en elLiverpool de Inglaterra . Y es que, aunque a veces parece ser que el colombiano se ha ganado la afición con buenas actuaciones, goles y asistencias; un bajón futbolístico nuevamente lo pone en las principales portadas inglesas.

Ahora, ante un difícil inicio de año con los ‘reds’, a nivel personal, los fanáticos del cuadro de Anfield le vuelven a dar ‘palo’, poniendo como tema de conversación su salida del equipo de cara al mercado de invierno.

Esa ‘novela’ viene desde hace varios meses, en las que dan su venta como un hecho cercano, pero al final termina quedándose en el club inglés, donde retoma el nivel y empieza a dar destellos de calidad. Sin embargo, un bajón vuelve y lo pone en el ‘ojo del huracán’ como justo ahora.

Luis Díaz, ¿con los días contados en Liverpool?

Parece ser que esta vez sí es en serio lo de su salida del club. Y es que, desde Liverpool dan varias versiones de lo sucedido, con una importante primicia; en el club ven viable la salida del colombiano, más ahora que nunca.

“Su total de goles esperados en la Premier League esta temporada es de 6,8. Simplemente no es lo suficientemente peligroso. No solo le falta productividad frente al arco, sino que tampoco crea suficientes goles. Como extremo/delantero centro, Díaz es responsable de crear oportunidades para otros, pero no está a la altura. Su total de asistencias esperadas es de solo 2,19, en línea con el total de dos pases gol que ha logrado esta temporada”, indicó de entrada ‘Anfield Watch’ en su página web, criticando fuertemente el rendimiento del guajiro.

Y justamente, por estas razones, en el cuadro dirigido por Arne Slot desde ya se analizaría una futura venta del colombiano, quien podría dejar importantes ganancias económicas: "A medida que el tiempo de su contrato se acerca a su fin (le quedarán dos años en el verano de 2025), llegará el momento de vender. Barcelona y Paris Saint-Germain se encuentran entre los principales equipos europeos que han expresado interés en Díaz y podrían volver a llamarlo si Liverpool abre la puerta a ofertas".