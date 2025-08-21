Marcelo Gallardo: "Si hay que sufrir para terminar como terminamos, bienvenido sea sufrir"

En una dramática definición por penales que ganó 3-1, River Plate eliminó a Libertad de Paraguay este jueves y se clasificó para cuartos de final de la Copa Libertadores, donde jugará ante el gran candidato al título, Palmeiras. En la 'banda' jugaron los colombianos Miguel Borja, Juan Fernando Quintero y Kevin Castaño. Tras el juego en el estadio Monumental, Marcelo Gallardo, DT del conjunto argentino compareció en rueda de prensa.

Hay que indicar que en los noventa minutos los clubes finalizaron 1-1, con tantos de Sebastián Driussi, a los 29 minutos para el 'millonario', y Robert Rojas, a los 43', para Libertad.

River Plate se clasificó a los cuartos de final de la Copa Libertadores. AFP

River Plate jugó desde los 52 minutos con diez jugadores por la expulsión del volante Giuliano Galoppo. La serie se definió en penales porque el partido de ida también había finalizado en igualdad (0-0). En la tanda desde los doce pasos, Libertad falló tres remates de cuatro y River anotó tres y logró una festejada clasificación a cuartos de final.



Acá las declaraciones de Marcelo Gallardo:

"Arrancamos muy bien, hicimos lo que teníamos pensado ante un rival que jugó muy buen partido y después del gol jugamos bien hasta los 35 minutos, nos quedamos un poquito, perdimos el control y el gol de pelota parada nos hizo un poco de daño. Y en el segundo tiempo la expulsión de Giuliano Galoppo nos cambia todo y al jugar con un hombre menos intentando seguir igual -porque no hubo una pausa- nos equivocamos, más allá de ganar se nos hizo difícil dominar el partido", dijo de entrada el 'Muñeco' al hacer su análisis del compromiso.

- Importante el aliento del público y destacó a Franco Armani

"Los jugadores, más allá de lo futbolístico, pusieron los que tenían que poner y en los penales por fin se nos da una para este lado. Lo que era oscuro para en el segundo tiempo para nosotros finalmente se iluminó. La gente contagió ante esa mala energía en los penales. Ayudó al equipo en ese momento, finamente se dio y el Flaco (Armani) termina atajando el penal decisivo, una vez para este lado no estaba mal".

Marcelo Gallardo, director técnico de River Plate. AFP

- Más análisis del juego contra Libertad

"El análisis futbolístico del segundo tiempo ya pasa a segundo plano, había mucho nerviosismo y deseos de ganar aunque fuera en inferioridad numérica. Ahora tenemos que recuperar un montón de jugadores para encontrar la regularidad, en algunos momentos hay que saber sufrir, y si hay que sufrir para terminar como terminamos, bienvenido sea sufrir".