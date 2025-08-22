El increíble pase de Juan Fernando Quintero en River Plate vs Libertad; Gallardo no lo vio

River Plate empató 1-1 con Libertad en la vuelta de los octavos de final de la Copa Libertadores, pero terminó clasificando a 'cuartos' gracias a la definición de penaltis (3-1), en un duelo en el que el colombiano Juan Fernando Quintero fue noticia porque fue sustituido minutos después de comenzar el segundo tiempo, algo que fue extraño para propios y extraños, ya que estaba siendo el jugador diferencia del equipo de la 'banda cruzada'.

A pesar de eso en su estadía en el terreno de juego de la cancha del estadio Monumental (River Plate), el mediocampista con el número 10 en su espalda dejó luces de su calidad, su visión de juego y opciones de gol para sus compañeros.

En redes sociales se viralizó un video de un pase magistral y preciso de Juan Fernando Quintero cuando el duelo iba 0-0, en el minuto 23, que dejó frente al arco a Ignacio Fernández, quien no definió de buena manera.

'Juanfer' recibió la pelota afuera del área y de manera quirúrgica filtró el balón en el área para 'Nacho', quien remató al segundo palo pero no logró marcar.

"El pase de Juanfer es IMPRESIONANTE. El engaño top para dar esa jugada de gol", "el arte del engaño", "¿Cómo hizo para verlo? ¿Cómo hizo para imaginarlo? ¿Cómo hizo para ejecutar exactamente lo que quiso y engañando al bloque rival? Futbolistas como Juan Fernando Quintero no se pueden describir", fueron algunos de los comentarios que generó el increíble pase de Quintero Paniagua en el partido de River Plate vs Libertad.

Lo cierto es que a pesar de estar siendo uno de los mejores jugadores del equipo argentino en el encuentro de Copa Libertadores, el técnico Marcelo Gallardo, al minuto 52 decidió sacarlo a él para que entrara Matías Galarza, en especial tras la expulsión de Giuliano Galoppo (minuto 52), que afectó los planes del entrenador y de paso causó enojo en el colombiano, quien salió con cara de pocos amigos y no ocultó su molestia con la decisión de Gallardo.



Así fue el increíble pase de Juan Fernando Quintero en River Plate vs Libertad, por Copa Libertadores:

