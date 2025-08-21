Miguel Borja pasó el examen con River Plate; Juan Fernando Quintero y Kevin Castaño, 'rajados'

Luego de la clasificación agónica de River Plate en la tanda de penaltis contra Libertad (3-1 tras el 1-1 en el marcador global) y que le dio el paso a los cuartos de final de la Copa Libertadores 2025, en la prensa de Argentina salieron las habituales calificaciones para los protagonistas en cancha, y por supuesto, Miguel Borja, Juan Fernando Quintero y Kevin Castaño no se salvaron de ser puntuados.

El 'Colibrí' y Castaño ingresaron para la segunda parte en el estadio Monumental, mientras que Quintero Paniagua fue titular, pero fue sustituido luego de que la 'banda cruzada' se quedara con 10 hombres por la expulsión de Giuliano Galoppo al minuto 52.

¿Cómo calificaron a los colombianos de River Plate, tras avanzar a cuartos en Libertadores?

Así las cosas, en el portal de 'TyC Sports' relevaron los puntajes para cada uno de los futbolistas que tuvieron acción frente al cuadro paraguayo en la noche 'copera'; en cuanto a los futbolistas de nuestro país el único que pasó la prueba fue el delantero cordobés.

"Si bien no tuvo oportunidades, volvió a mostrar voluntad, actitud y, hasta podríamos decir, roce copero. Pateó su penal con innegable autoridad. El cuestionado Miguel, en un River muy flojo, hoy (jueves) aprobó", fue la reseña que hicieron del atacante oriundo de Tierralta y al que le dieron un seis de calificación.

Con respecto a Juan Fernando Quintero escribieron: "Poco de 'Juanfer' en el primer tiempo, cuando podría haberse hecho eje del equipo, tuvo apenas algunas pinceladas e incluso, con la ventaja, poco contacto con la pelota, quizás debido a su prestación física que no pareciera ser la mejor. En la segunda parte, pagó por la deficiencia de Galoppo y, de acuerdo a la consideración del técnico, fue el indicado para salir, cuando no lo estaba haciendo mal". Le otorgaron cinco puntos.

Y por último sobre el rendimiento de Kevin Castaño sólo se atinaron a escribir: "Tocó un par de veces la pelota y chau". Su puntuación también fue de cinco.