Publicidad

Publicidad

Publicidad
Síguenos en::
Tendencias:
MILLONARIOS
LUIS DÍAZ
JAMES RODRÍGUEZ
DAYRO MORENO
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Miguel Borja pasó el examen con River Plate; Juan Fernando Quintero y Kevin Castaño, 'rajados'

Miguel Borja pasó el examen con River Plate; Juan Fernando Quintero y Kevin Castaño, 'rajados'

Los colombianos hicieron parte de la clasificación de River Plate a los cuartos de final en la Copa Libertadores. Así vieron su rendimiento en el sur del continente.

Miguel Borja en acción de juego con River Plate frente a Libertad por la Copa Libertadores.
Miguel Borja en acción de juego con River Plate frente a Libertad por la Copa Libertadores.
AFP
Por: Gol Caracol
|
Actualizado: agosto 21, 2025 11:49 p. m.