Gol Caracol  / Liverpool sigue buscando figuras para hacer olvidar a Luis Díaz; hay caso polémico y novelón

Con la salida de Luis Díaz y Darwin Núñez en el equipo inglés siguen buscando reforzarse con una nueva estrella, pero no la han tenido fácil y hay controversia con el fichaje estelar que buscan.

Luis Díaz, delantero colombiano, ganó la Premier League con Liverpool en la temporada 2024/2025
Getty Images
Por: AFP
|
Actualizado: agosto 22, 2025 06:37 a. m.