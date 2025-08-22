Partidos EN VIVO HOY 22 de agosto del 2025: horarios y programación por TV

Actualizado: agosto 22, 2025 05:00 a. m.
Este viernes 22 de agosto el calendario de partidos en el fútbol mundial muestra el estreno del Bayern Múnich en la Bundesliga y se espera que Luis Díaz sea de la partida. Además, hay actividad en la Ligue 1 francesa, en la Premier League y además empieza una nueva jornada de la Liga BetPlay II-2025.
Y así las cosas, en Gol Caracol les presentamos la programación de los partidos EN VIVO HOY viernes 22 agosto del 2025, televisados o por plataformas digitales en nuestro país, para que se programe y no se pierda.
|Equipos
|Hora/Canal
|Barracas Central vs. Defensa y Justicia
|1:30 p.m. - Primera División Argentina - TyC Sports Internacional, Fanatiz
|Bayern Múnich vs. RB Leipzig
|1:30 p.m. - Bundesliga - Disney+ Premium, ESPN, Disney+ Estándar
|París Saint-Germain vs. Angers
|1:45 p.m. - Francia Ligue 1 - Disney+ Premium, ESPN 5
|Derby County vs. Bristol City
|2:00 p.m. - Championship - Disney+ Premium, ESPN 7
|West Ham vs. Chelsea
|2:00 p.m. - Premier League - Disney+ Premium
|Real Betis vs. Alavés
|2:30 p.m. - La Liga EA Sports - Disney+ Premium, ESPN 4
|Boca Juniors Cali vs. Real Soacha Cundinamarca
|3:00 p.m. - Torneo BetPlay DIMAYOR - YouTube TV Cerrada
|Patriotas vs. Once Caldas
|4:00 p.m. - Copa BetPlay DIMAYOR - YouTube TV Cerrada
|Montevideo Wanderers vs. CA Juventud
|5:00 p.m. - Campeonato Uruguayo - Disney+ Premium, GolTV
|Tigre vs. Independiente Rivadavia
|6:00 p.m. - Primera División Argentina - Disney+ Premium, Fanatiz
|Real Cartagena vs. Tigres FC
|6:00 p.m. - Torneo BetPlay DIMAYOR - TV Cerrada
|Llaneros vs. Deportivo Pasto
|8:10 p.m. - Liga BetPlay DIMAYOR - TV Cerrada