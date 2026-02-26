Síguenos en:
Delantero de la Premier League puso a Luis Díaz en el mismo nivel de Lamine Yamal y Vinícius Jr.

Luis Díaz ha sorprendido con su nivel actual en el Bayern Múnich de Alemania y por eso un atacante de la Liga de Inglaterra lo eligió entre los mejores extremos del mundo.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 26 de feb, 2026
Luis Díaz (Bayern Múnich), Vinícius Jr. (Real Madrid) y Lamine Yamal (Barcelona).
Luis Díaz (Bayern Múnich), Vinícius Jr. (Real Madrid) y Lamine Yamal (Barcelona).
Getty Images.

