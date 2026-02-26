Delantero de la Premier League puso a Luis Díaz en el mismo nivel de Lamine Yamal y Vinícius Jr.

Luis Díaz es uno de los jugadores sensación en la actual temporada con sus goles, asistencias y gambetas con el Bayern Múnich en el fútbol alemán y la Champions League. El colombiano despejó las dudas que existieron sobre su fichaje y ahora las ha cambiado por elogios, que incluso vienen de clubes rivales o de otras ligas. En las últimas horas, un delantero de la Premier League lo eligió entre los mejores extremos del mundo.

Se trata de Amad Diallo, atacante que viene dando de qué hablar con el Manchester United y que aceptó el reto de una dinámica de la cadena 'ESPN UK'. El jugador marfileño le pidieron nombrar a los tres mejores extremos del mundo y su respuesta fue contundente: "Lamine Yamal, Vinícius Jr. y Luis Díaz".

De esta manera, el guajiro se ido ganando un lugar en el balompié mundial y se ha convertido en un futbolista temido por sus contrincantes, sobre todo junto a Harry Kane y Michael Olise, con quienes ha formado una tridente letal.

Luis Díaz y un debut soñado con Bayern Múnich

En 33 partidos oficiales suma 19 goles y 15 asistencias, cifras que reflejan su peso ofensivo. En Bundesliga registra 13 tantos y 13 asistencias en 22 juegos, mientras que en Champions aporta 3 goles. También marcó en la Supercopa alemana. Con 2.729 minutos disputados, se ha consolidado como pieza clave en el ataque bávaro.



'Lucho' y los números que dejó en Colombia, Portugal e Inglaterra

Con Liverpool disputó 148 partidos, en los que marcó 41 goles y aportó 23 asistencias, siendo determinante en competiciones locales e internacionales. En el FC Porto también brilló: jugó 125 encuentros, anotó 41 tantos y dio 19 asistencias, consolidándose en el fútbol europeo. En Colombia, con Junior sumó 106 partidos, 20 goles y 9 asistencias, mientras que en Barranquilla FC participó en 42 juegos, con 3 goles y 1 asistencia.

