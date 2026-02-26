Juan Camilo 'Cucho' Hernández reveló sus secretos; "estoy en una edad en la que tengo que cuidarme"

Una semana especial viene viviendo el colombiano Juan Camilo Hernández. Y la razón es única, se acerca un nuevo clásico entre Betis y Sevilla, de este domingo a las 12 y 30 del día, hora de nuestro país, y tiene la motivación en su punto más alto, mucho más después de haber superado una lesión que lo dejó por fuera de las convocatorias del técnico Manuel Pellegrini a causa de una lesión.

Así, el pereirano concedió una entrevista para 'El Desmarque' y reveló algunos detalles que reflejan su mentalidad a toda prueba. "Siempre va a faltar por ver el mejor Cucho. Soy un jugador que no me conformo. Si doy cierto nivel, sé que puedo dar más. Estoy en una edad que debo apretar, tengo que cuidarme en todos los ámbitos, alimentación, descanso, entrenamiento, y si hago esto sé que puedo dar mucho más. Antes de la lesión venía en un nivel muy bueno, pero siento que no es el máximo. Espero que ahora pueda volver a demostrar lo que pueda dar", dijo inicialmente el futbolista surgido en el Pereira y de paso por América de Cali, en nuestro país.

Entre los temas que se tocaron, al hombre que ha tenido llamados recientes a la Selección Colombia se notó comprometido. Así dijo que "el día a día es un aprendizaje. Me comparo con dos años atrás y he mejorado mucho, pero dentro de dos años diré lo mismo. En muchas partes de mi fútbol, o lo que quiero hacer, creo que puedo mejorar cada día. Algo específico no sé, creo que puedo trabajar en conjunto muchas cosas que me pueden hacer ser mejor jugador.



La sinceridad del 'Cucho' Hernández

"Se pueden decir muchas cosas de los futbolistas, pero la felicidad de un jugador es jugar. Uno puede ganar un buen sueldo y estar tranquilo económicamente, pero si no juegas no eres feliz. No estás completo. Yo incluso por el momento en el que venía, marcando goles y a buen nivel, me llega esa lesión y son momentos complicados. Es cierto que si me comparo con las lesiones de algún compañero he tenido apenas nada. Ellos lo deben estar pasando jodido, en el sentido de no poder estar. Pero deben ser fuertes mentalmente. Eso te debe ayudar para aprender y acordarte que la vida no es solo fútbol, que hay otras cosas", explicó con sinceridad el atacante colombiano.

Juan Camilo 'Cucho' Hernández, delantero colombiano del Real Betis. AFP