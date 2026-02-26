Hora y dónde ver EN VIVO por TV los partidos de Selección Colombia femenina, en la SheBelieves Cup

Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
La Selección Colombia femenina de mayores tendrá a partir de este 1 de marzo y hasta el 7 del mismo mes su segunda participación en la SheBelieves Cup, certamen que reunirá para este 2026 a cuatro selectos combinados, incluido la 'tricolor'. Como es habitual se efectuará en los Estados Unidos.
Para la edición del 2026 participarán selecciones de la Concacaf y de la Conmebol, siendo un torneo que medirá el rendimiento de la 'amarilla' de cara a sus participaciones internacionales como en el caso de la Liga de Naciones de la Confederación Sudamericana de Fútbol, que da cupos al Mundial femenino del año entrante en Brasil.
En su primera participación, que fue el 2025, las dirigidas por Ángelo Marsiglia obtuvieron el tercer lugar, teniendo como saldo una victoria y dos derrotas. Se espera que para el torneo del año en curso su presentación tenga mejores réditos. Colombia citó un total de 23 futbolistas para este importante campeonato del balompié femenino.
El certamen se juega bajo el formato de 'todos contra todos', con tres fechas en total. En cuanto al sistema de puntuación, la SheBelieves Cup emplea tres puntos por victoria y una unidad por empate, pero en caso de prevalecer la igualdad durante los 90 minutos, se procederá a definir al ganador en la vía de los penaltis para otorgar un punto adicional.
Explicado lo anterior, le contamos a continuación el cronograma de partidos de la Selección Colombia femenina en el certamen y dónde verlos por TV.
Fecha 1: domingo 1 de marzo
Publicidad
Canadá vs. Colombia
Fecha 2: miércoles 4 de marzo
Argentina vs. Colombia
Publicidad
Fecha 3: sábado 7 de marzo