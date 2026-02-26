Carlos Andrés Gómez causó estragos por la banda: vea acá su asistencia en Santos vs. Vasco da Gama

Carlos Andrés Gómez volvió a salir como titular con Vasco da Gama, que este jueves visitó el campo de juego del estadio Vila Belmiro para enfrentar al Santos de Neymar. El extremo colombiano fue importante por la banda, complicando a los zagueros rivales y ese talento le permitió reportarse con una asistencia en el compromiso.

A la altura del minuto 43, la popular 'Uvita' aprovechó un error de Miguelito y supo hacerse con la esférica, avanzando por la banda izquierda para llegar hasta la línea de fondo. Luego, centró atrás y Barros se desmarcó para empatar parcialmente el partido. El 1-1 se hizo en el tablero; Neymar había adelantado al 'peixe.

Vea acá la asistencia de Carlos Andrés Gómez en Santos vs. Vasco da Gama por el Brasileirao:

GOL DO VASCO



Santos 1x1 Vasco



⚽️ Cauan Barros

🅰️ Andrés Gómez



🏆 Brasileirão Série A | 4° Rodada

🏟️ Vila Belmiro

📺 @canalpremiere pic.twitter.com/oTMaIPObKg — Futeboleiros (@Futteboleiroos) February 26, 2026