Cabezote DK Colombianos en el Exterior Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Carlos Andrés Gómez causó estragos por la banda: vea acá su asistencia en Santos vs. Vasco da Gama

Carlos Andrés Gómez causó estragos por la banda: vea acá su asistencia en Santos vs. Vasco da Gama

El extremo demostró su calidad y velocidad por la banda, y luego asistió a su compañero Cauan Barros para celebrar en el Vila Belmiro. ¡Así fue la asistencia de Carlos Andrés Gómez!

Por: Gol Caracol
Actualizado: 26 de feb, 2026
Carlos Andrés Gómez en Santos vs. Vasco da Gama.
