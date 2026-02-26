Partidos de la novena fecha de la Liga BetPlay I-2026: día, hora y dónde verlos EN VIVO por TV

La novena jornada de la Liga BetPlay I-2026 comienza este jueves en El Campín con un duelo de necesitados entre Millonarios y Deportivo Pereira, que a las 7:30 de la noche se enfrentarán en un partido que puede empezar a perfilar la parte alta de la tabla en el actual campeonato.

El equipo 'embajador' suma ocho puntos y viene de caer 3-2 en su visita a Internacional de Bogotá en la fecha anterior, un resultado que cortó impulso y dejó dudas defensivas, pese a su capacidad ofensiva. En El Campín, sin embargo, Millonarios suele asumir el protagonismo y sabe que no puede ceder más puntos si quiere mantenerse en el lote de arriba.

Millonarios vs Internacional de Bogotá en el estadio Metropolitano de Techo - Foto: Colprensa

Pereira, por su parte tiene cuatro unidades, empató 2-2 frente a Pasto y ha mostrado irregularidad: compite, pero le cuesta sostener ventajas.



El cruce de esta noche en Bogotá enfrenta a dos planteles con vocación ofensiva y antecedentes recientes de partidos abiertos.

La jornada continuará el sábado con varios focos de atención: Alianza FC recibirá al América de Cali, que llega fortalecido tras su 3-0 sobre Jaguares, resultado que lo reafirmó como uno de los equipos más sólidos en este arranque.

Además, Jaguares intentará recomponerse frente al Junior de Barranquilla, que viene de caer 2-1 frente a Santa Fe en la fecha pasada y necesita regularidad para no rezagarse.

En la franja nocturna del sábado, Deportivo Independiente Medellín será local ante Bucaramanga. El equipo rojo antioqueño empató 2-2 con Llaneros en la fecha pasada y dejó escapar puntos tras un juego intenso; Bucaramanga, en cambio, sufrió una dura caída 4-0 frente a Once Caldas, que fue uno de los grandes protagonistas de la jornada 8 con su contundencia ofensiva.

El domingo, Pasto se medirá contra el Cúcuta Deportivo en duelo de equipos que vienen de empates con goles, mientras que Águilas Doradas enfrentará a Internacional de Bogotá, que llega motivado tras superar a Millonarios y liderar el campeonato con 17 puntos.

Hay que precisar que el compromiso entre Fortaleza y Santa Fe ya se disputó, dejando como resultado un 1-1 en el tablero. Además, Deportivo Cali adelantará frente a los 'amix' el juego de la fecha 16.

Independiente Santa Fe le ganó 2-1 a Junior de Barranquilla, en el estadio El Campín, de Bogotá Colprensa

Así se jugará la novena jornada de la Liga BetPlay I-2026:

Jueves 26 de febrero del 2026:

Millonarios vs. Deportivo Pereira

Estadio: Estadio Nemesio Camacho Campín

Hora: 7:30 de la noche.

Viernes 27 de febrero

Once Caldas vs. Boyacá Chicó

Estadio: Palogrande.

Hora: 8:30 de la noche.

Sábado 28 de febrero

Alianza FC vs. América de Cali

Estadio: Armando Maestre Pavajeau

Hora: 4:10 de la tarde.

Jaguares vs. Junior de Barranquilla

Estadio Jaraguay

Hora: 6:20 de la tarde.

Independiente Medellín vs. Atlético Bucaramanga

Estadio Atanasio Girardot

Hora: 8:30 de la noche.

Deportivo Pasto vs. Cúcuta Deportivo

Estadio Departamental Libertad-

Hora: 2:00 de la tarde.

Águilas Doradas vs. Internacional de Bogotá

Estadio Cincuentenario.

Hora: 4:00 de la tarde.

Deportes Tolima vs. Atlético Nacional

Estadio: Manuel Murillo Toro

Hora: 8:30 de la noche.

*Todos los partidos se podrán ver EN VIVO por TV en Win