Tremenda pega y engaño del 'Vinícius Jr colombiano' en plena Gran Vía, en Madrid

El fútbol da definitivamente para todo. Y es que hace pocas horas, el reconocido programa 'El Chiringuito TV' realizó una grabación en el popular sector de la Gran Vía, en la ciudad de Madrid, llevando hasta dicho lugar al 'Vinícius Jr colombiano' y llevándose la atención de los transeuntes que por allí pasaban.

De esa manera, al personaje colombiano, cuyo nombre de pila es Ricardo Rincón, hombres y mujeres se quedaron mirándolo a su paso, lo persiguieron, le pidieron una y otra fotografía e incluso por momentos le solicitaron saludos. Así, pronunció algunas palabras en portugués y siguió su camino.

Por su parecido físico, pasó inadvertido y engañó a propios y extraños, tal y como le ha sucedido en diferentes lugares.

Además de eso, el referido espacio audiovisual también tuvo como invitado a Rincón al estudio, en donde realizaron una entrevista con el grupo de periodistas que lidera Josep Pedrerol.

Y allí, en medio de la charla, el colombiano recordó cosas curiosas que ha tenido que pasar con los aficionados.

De esa manera, Ricardo comentó, dejando escapar algunas sonrisas, que "lo de la Gran Vía fue una auténtica locura. Pero lo más curioso fue en un aeropuerto, fue en Bogotá. Lástima que no se pudo grabar. Yo tenía un viaje común y corriente, y se quedaba mirándome una señora del aseo, algo me habló y yo le dije "tudo ben (todo bien)". Y ahí se armó alboroto".

Además de eso, complementó que "esa señora comenzó a gritar duro por todo el aeropuerto (que había visto al supuesto Vinícius). Ahí le tocó llegar a la seguridad del aeropuerto. Me llevaron a una sala VIP, me dieron jugo de naranja, me trajeron fruta. Todo el mundo estaba encorbatado (...)".

Ricardo Rincón, el Vinícius colombiano. Instagram oficial de Ricardo Rincón.

En las publicaciones de 'El Chiringuito TV' de inmediato llegaron los comentarios, algunos jocosos, otros un poco picantes y no faltó quien le pidiera a Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, que contratara al doble de Vinícius.

Hay que recordar que el astro brasileño, además de sus actuaciones en la cancha con la camiseta de los 'merengues', también viene teniendo hechos polémicos con jugadores rivales y con hinchas de otros clubes españoles, por denuncias relacionadas con racismo en su contra.

🙌😅 LOCURA TOTAL EN GRAN VÍA.



👥 Ricardo, doble de Vinicius, revuelve Madrid por su parecido al brasileño.



📹 @JuanfeSanzPerez pic.twitter.com/q2O4KW2ohz — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) January 29, 2025