Díber Cambindo marcó su primer gol con León: fue contra Pumas y no perdonó a Keylor Navas

En la tercera fecha de la Liga MX, el delantero colombiano Díber Cambindo anotó su primer gol con la camiseta de León de Guanajuato. El exNecaxa fue el encargado de abrir la cuenta en la visita a Pumas UNAM.

A los nueve minutos, Iván Moreno cobró un tiro de esquina y el 'cafetero' se alzó por los aires en el primer palo y metió un cabezazo que dejó sin opciones al arquero Keylor Navas.

Vea el gol de Díber Cambindo en Pumas UNAM vs. León