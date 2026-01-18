Síguenos en:
Cabezote DK Colombianos en el Exterior Gol Caracol.jpg
Díber Cambindo marcó su primer gol con León: fue contra Pumas y no perdonó a Keylor Navas

Este domingo, el delantero colombiano Díber Cambindo abrió la cuenta en la visita de León a Pumas UNAM. ¡Es su primer tanto vestido de esmeralda!

Por: Gol Caracol
Actualizado: 18 de ene, 2026
Díber Cambindo celebrando su gol contra Pumas UNAM.
Getty Images.

