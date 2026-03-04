Síguenos en:
Selección Colombia

Vea el gol de Linda Caicedo, con Colombia vs. Argentina, en la She Believes Cup 2026

En un partido trabado, disputado y donde la 'albiceleste' le complicó la vida a la 'tricolor', Linda Caicedo destrabó todo con una excelente jugada individual.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 4 de mar, 2026
Linda Caicedo, delantera de la Selección Colombia femenina, celebra su gol contra Argentina, por la She Belives Cup
Linda Caicedo, delantera de la Selección Colombia femenina, celebra su gol contra Argentina, por la She Belives Cup
AFP

