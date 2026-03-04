Linda Caicedo nunca falla. Por la fecha 2 de la She Believes Cup 2026, la Selección Colombia femenina enfrentó a Argentina y el desarrollo del encuentro estuvo trabado, disputado en la mitad de la cancha y muy cortado por la pierna fuerte. Razón por la que ninguno de los dos equipos encontraba los caminos, pero, para fortuna de la 'tricolor', apareció Linda Caicedo.

La delantera del Real Madrid se hizo con el balón antes de la mitad de la cancha, encaró a pura velocidad y se juntó con Leicy Santos, armando una pared que rompió la solidez defensiva de la 'albiceleste'. Mano a mano contra la guardameta, adentro del área, no perdonó y definió con mucha clase y calidad, lo que significó la apertura del marcador.



Vea el gol de Linda Caicedo, con Colombia vs. Argentina, en la She Believes Cup 2026