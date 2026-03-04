Así quedó la tabla de posiciones de la She Belives Cup 2026, tras Argentina 0-1 Colombia

La Selección Colombia femenina volvió a ver acción en la She Belives Cup 2026. Este miércoles 4 de marzo, enfrentó a Argentina, en un duelo de equipos que habían perdido en su debut. Y es que la 'tricolor' había sido superada, con goleada incluida, por 4-1 por Canadá, mientras que la 'albiceleste' cayó 2-0 frente a Estados Unidos, en este certamen preparatorio.

Razón por la que ganar era determinante para ambas escuadras, pensando en mantener viva la esperanza de luchar por el título en la última jornada. Justamente, en la fecha 3, el cuadro 'cafetero' chocará con las estadounidenses, el sábado 7 de marzo, a las 3:30 p.m., con transmisión de Gol Caracol, y las 'gauchas' jugarán con Canadá, el mismo día, a las 12:30 p.m.

Así las cosas, las dirigidas por Ángelo Marsiglia saltaron al terreno de juego decididas a buscar la apertura del marcador. Sin embargo, no fue nada sencillo. De hecho, se salvaron en un par de ocasiones por errores en salida en la zaga defensiva. Para su fortuna, Argentina perdonó y esas vidas fueron aprovechadas por las colombianas, que se llevaron la victoria.

Una genialidad de Linda Caicedo bastó para hacerse con los tres puntos. Cuando transcurría el minuto 64, la delantera del Real Madrid se hizo con el balón, encaró, armó una pared con Leicy Santos y entró al área completamente sola. Mano a mano con la arquera, no perdonó y definió a la perfección para el 1-0 final, que mantiene con vida a la Selección Colombia.



Tabla de posiciones de la She Belives Cup 2026

1. Canadá - 3 pts. (+3)

2. Estados Unidos - 3 pts. (+2)

3. Colombia - 3 pts. (-2)

4. Argentina - 0 pts. (-3)



Resultados de la fecha 1 de la She Believes Cup

Canadá 4-1 Colombia

Estados Unidos 2-0 Argentina

Programación de la fecha 2 de la She Believes Cup

Estados Unidos vs. Canadá

Día: miércoles 4 de marzo.

Hora: 6:45 p.m. (Colombia).



Programación de la fecha 3 de la She Believes Cup

Canadá vs. Argentina

Día: sábado 7 de marzo.

Hora: 12:30 p.m. (Colombia).



Estados Unidos vs. Colombia

Día: sábado 7 de marzo.

Hora: 3:30 p.m. (Colombia).