Síguenos en:
Tendencias:
LUIS DÍAZ
JHON DURÁN
JAMES RODRÍGUEZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Selección Colombia  / Así quedó la tabla de posiciones de la She Belives Cup 2026, tras Argentina 0-1 Colombia

Así quedó la tabla de posiciones de la She Belives Cup 2026, tras Argentina 0-1 Colombia

Después de haber tropezado contra Canadá, en su debut, la 'tricolor' corrigió detalles y firmó su primera victoria en la She Belives Cup 2026, soñando con el título.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 4 de mar, 2026
Comparta en:
La Selección Colombia femenina jugó contra Argentina, por la fecha 2 de la She Believes Cup 2026
La Selección Colombia femenina jugó contra Argentina, por la fecha 2 de la She Believes Cup 2026
Getty Images

Publicidad

Publicidad

Publicidad