¿Cuándo vuelve a jugar la Selección Colombia en la Shebelieves Cup, tras vencer a Argentina?

La Selección Colombia femenina ya disputó sus dos primeros partidos en la She Believes Cup 2026 y ahora se alista para cerrar su participación en el prestigioso torneo internacional con un duelo de alto nivel frente a Estados Unidos.

En su debut, la ‘tricolor’ cayó 4-1 contra Canadá, en un compromiso en el que mostró intención ofensiva, pero terminó superada por la contundencia del conjunto norteamericano. Sin embargo, el equipo colombiano reaccionó en la segunda fecha y consiguió un valioso triunfo 1-0 sobre Argentina.

El único gol del encuentro lo marcó Linda Caicedo, quien volvió a ser determinante en el frente de ataque. La delantera aprovechó su oportunidad y le dio tres puntos importantes a Colombia, que recuperó confianza y llega con mejor ánimo a la última jornada del certamen.



¿Cuándo vuelve a jugar la Selección Colombia femenina en la She Believes Cup?

La Selección Colombia femenina volverá a jugar en la She Believes Cup 2026 este sábado 7 de marzo, a las 3:30 p.m. (hora colombiana), cuando enfrente a Estados Unidos en la tercera y última fecha del torneo.

El compromiso será una prueba exigente para la ‘tricolor’, que buscará cerrar su participación con una buena presentación frente a una de las potencias del fútbol femenino mundial.



¿Dónde ver EN VIVO Colombia femenina vs. Estados Unidos?

El partido entre Colombia y Estados Unidos se podrá ver EN VIVO a través del portal web de Gol Caracol, la señal principal de Caracol Televisión y la aplicación DITU, donde los aficionados podrán seguir cada detalle del encuentro.



Con una victoria y una derrota en su balance parcial, Colombia intentará despedirse del torneo dejando una imagen sólida y consolidando su proceso competitivo de cara a los próximos retos internacionales.