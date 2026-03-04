Luto en el fútbol nacional: falleció jugador con pasado en Selección Colombia, América y Cali

Este miércoles, el fútbol profesional colombiano está de lutos por la muerte de un exjugador de vieja data que pasó por equipos importantes como América, Deportivo Cali y Millonarios, e incluso llegó a vestir la camiseta de la Selección Colombia. La noticia fue confirmada desde la prensa vallecaucana, dejando en claro que todo ocurrió por graves complicaciones de salud.

"Luto en el fútbol del Valle. Lamentamos informar sobre el fallecimiento del exfutbolista colombiano, Freddy Torres Paz, ocurrida hoy en Palmira, por un ataque cardiaco", fue la información que entregó el periodista Henry 'El Bocha' Jiménez.

Era un mediocampista de buena técnica que jugó en @AsoDeporCali, @AmericadeCali y @cdtolima. — Henry Jiménez (@BochaJimenez) March 4, 2026

"La División Mayor del Fútbol Colombiano –DIMAYOR–, en cabeza de su presidente, Carlos Mario Zuluaga Pérez, y los 36 clubes afiliados, lamentan profundamente el fallecimiento del exfutbolista colombiano Freddy Torres Paz , ocurrido en la ciudad de Palmira. Torres fue un mediocampista de destacada técnica que hizo parte de clubes como Deportivo Cali, América de Cali y Deportes Tolima y que figura en Millonarios FC, Deportivo Pereira, Unión Magdalena, Cúcuta Deportivo, y llamado a la Selección Colombia que dirigió Severiano Ramos. Con el conjunto escarlata disputó 115 partidos entre 1973 y 1976, dejando su aporte y compromiso en una generación recordada del fútbol vallecaucano. La DIMAYOR expresa sus más sinceras condolencias a sus familiares, amigos y allegados, así como a las instituciones que hicieron parte de su trayectoria profesional", fue el comunicado que compartió el ente rector del fútbol colombiano.