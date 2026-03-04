Síguenos en:
Fútbol Colombiano
Luto en el fútbol nacional: falleció jugador con pasado en Selección Colombia, América y Cali

Luto en el fútbol nacional: falleció jugador con pasado en Selección Colombia, América y Cali

La Dimayor confirmó en redes sociales el fallecimiento de un histórico futbolista que pasó por grandes equipos de nuestro país. Acá toda la información.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 4 de mar, 2026
Freddy Torres Paz, exfutbolista colombiano.
Archivo.

