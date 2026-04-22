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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Díber Cambindo sigue fino con el gol, pero a León no le alcanzó; derrota 3-2 con América

Díber Cambindo sigue fino con el gol, pero a León no le alcanzó; derrota 3-2 con América

En la Liga MX, el colombiano Díber Cambindo volvió a ser protagonista con una anotación, sin embargo, León cayó en casa con el América.

Por: EFE
Actualizado: 22 de abr, 2026
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Díber Cambindo en León vs. América.
Díber Cambindo en León vs. América.
Getty Images.

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