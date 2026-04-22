Díber Cambindo sigue fino con el gol, pero a León no le alcanzó; derrota 3-2 con América

El América del entrenador brasileño Andre Jardine derrotó hoy por 2-3 al León y se situó a un paso de clasificarse a los cuartos de final del torneo Clausura 2026 del fútbol mexicano.

En la continuación de la decimosexta y penúltima jornada, el uruguayo Brian Rodríguez, Erick Sánchez y Alejandro Zendejas anotaron por los azulcremas, en tanto el colombiano Díber Cambindo y Fernando Beltrán lo hicieron por los locales.

América, necesitado de triunfos para no comprometer su acceso a la fase decisiva del campeonato, empezó impetuoso y tomó ventaja de 2-0, con un gol de zurda de Rodríguez a pase de Israel Reyes, en el minuto tres; y un derechazo de Sánchez, con asistencia del colombiano Cristian Borja.

León no entró en pánico, adelantó líneas, emparejó las acciones y lo cual en el marcador. En el minuto 37, Cambindo anotó su séptimo gol del campeonato, de derecha, a pase del chileno Rodrigo Echeverría, y en el 45+3, Beltrán empató el duelo con un elegante golpe de diestra desde fuera del área.



🇨🇴 ¡En el lugar correcto! Balón en el área y aparece Diber Cambindo para anotar el gol del descuento entre Leon y America.

pic.twitter.com/bu5pUlb1wC — Lucho Tricolor (@LuchoTricolorOf) April 22, 2026

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León empezó mejor en la segunda mitad, pero cuando mejor estaba, el árbitro decretó un penalti, convertido por Zendejas en el minuto 77, el 2-3.

América se echó atrás y, aunque el León cerró mejor, estuvo errático en los centros al área y bajó al octavo lugar de la tabla de posiciones con 22 puntos, uno menos que el Tigres UANL, que lo sacará de zona de clasificación si mañana derrota al Atlas. Con 25 unidades, las Águilas se acomodaron en el sexto escaño.