Nairo Quintana vuelve a competir después de un mes de ausencia: lo anunciaron en destacada carrera

El colombiano Nairo Quintana (Movistar Team), ganador en 2017 y 2021, es uno de los grandes favoritos para ganar la Vuelta a Asturias, que comenzará este jueves un recorrido de 606 kilómetros marcado por la alta montaña, con puertos 'rompe piernas' como El Fitu y la Colladiella en las primeras dos etapas.

La presencia del ciclista de Cómbita, quien, pese a su veteranía (36 años), es siempre una garantía cuando la carretera empieza a empinarse, es uno de los alicientes para la 68ª edición de esta prueba que transita por esa región del norte de España y que, en la última década, conquistaron grandes nombres del pelotón internacional, como el español Marc Soler (2025), el mexicano Isaac del Toro (2024) o el ecuatoriano Richard Carapaz (2018 y 2019).

Nairo Quintana, ciclista colombiano. Getty Images.

El UAE Emirates apuesta por dos jóvenes valores para la carrera asturiana: el italiano Filippo Baroncini, campeón del mundo sub-23, y el español Adrià Pericas, promesa del ciclismo nacional, que con 19 años ya está integrado en una de los mejores escuadras del mundo.



La ronda, que forma parte de la categoría 2.1 del Europe Tour (un escalón por debajo del World Tour), se disputará entre mañana, jueves, y el domingo, con la participación de equipos como Caja Rural-Seguros RGA, Euskaltel–Euskadi o la selección española sub-23.

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El pelotón tomará la salida mañana en Oviedo en la etapa inaugural para recorrer 155 kilómetros hasta Benia de Onís. Esta ruta se presenta favorable a los escaladores, con seis puertos de montaña, el más exigente el Alto de El Fitu, con 6 kilómetros de rampas al 8 por ciento en la primera mitad de la carrera y un terreno quebrado hasta el primer paso por la meta en Benia de Onis, entrando en un circuito final con las subidas al Colau de Tresllende (6 km al 5 %) y la Collada de Zardón (2 km al 4 %).

La etapa reina se disputará el viernes sobre 140 kilómetros, con una primera mitad llana hasta la subida al Alto de la Cruz (3 km al 8 %), que marcará el inicio de un sube y baja entre los puertos de la Colladiella (9 km al 6 %), de Cueña (4 km al 6 %), y Carabanzo (2 km al 9 %).

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La tercera etapa, el sábado, se disputará sobre 157 kilómetros entre Figueras y Vegadeo, con los ascensos al Alto de la Bobia (29 km al 3 %) y al Alto de Orouso (10 km al 4 %), un recorrido que podría favorecer alguna escapada.

La carrera finalizará el domingo con una etapa de 152 kilómetros entre Lugones y Oviedo, con el Alto de El Padrún (4 km al 4 %) y el Alto de San Esteban de las Cruces (5 km al 5 %) en los últimos 20 kilómetros.