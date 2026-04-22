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Gol Caracol  / Ciclismo  / Nairo Quintana vuelve a competir después de un mes de ausencia: lo anunciaron en destacada carrera

Nairo Quintana vuelve a competir después de un mes de ausencia: lo anunciaron en destacada carrera

Este jueves 23 de abril, el colombiano Nairo Quintana regresa a las carreteras para rodar en importante carrera europea. ¡Lo ponen como uno de los favoritos!

Por: EFE
Actualizado: 22 de abr, 2026
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Nairo Quintana, ciclista colombiano del Movistar Team, brilló en la etapa 5 de la Tirreno Adriático 2026
Nairo Quintana, ciclista colombiano del Movistar Team, brilló en la etapa 5 de la Tirreno Adriático 2026
Getty Images

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