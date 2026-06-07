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Gol Caracol  / Primer parte médico sobre Christian Eriksen, tras desmayarse en Dinamarca vs. Ucrania

Primer parte médico sobre Christian Eriksen, tras desmayarse en Dinamarca vs. Ucrania

Después de varios minutos de tensión, la propia selección danesa se pronunció con un comunicado, dando detalles de la salud del mediocampista, Christian Eriksen.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 7 de jun, 2026
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Christian Eriksen, medicocampista de la Selección Dinamarca, se desmayó en el partido preparatorio contra Ucrania
Christian Eriksen, medicocampista de la Selección Dinamarca, se desmayó en el partido preparatorio contra Ucrania
AFP

Christian Eriksen volvió a preocupar al mundo del fútbol. Después de lo ocurrido el 12 de junio de 2021, cuando sufrió un paro cardíaco en el encuentro entre Dinamarca y Finlandia, este domingo 7 de junio de 2026 volvió a padecer algo similar. En el juego preparatorio contra Ucrania, se desmayó y preocupó a todos.

El hecho se presentó sobre el minuto 64, cuando su selección ganaba por 2-1. De inmediato, el compromiso se detuvo, fue ayudado por compañeros y rivales, y atendido por los médicos del equipo. Finalmente, se tomó la decisión de suspender el juego de fogueo, mientras que caían aplausos desde las tribunas.

Christian Eriksen
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Con el paso del tiempo, la incertidumbre aumentaba, hasta que el conjunto de Dinamarca se pronunció por primera vez, a través de sus redes sociales, dando un parte de tranquilidad. "Christian Eriksen está consciente y se encuentra bien, dadas las circunstancias ocurridas. El partido ha sido suspendido", afirmaron.

Pero eso no fue todo y, posteriormente, ampliaron la información. Quien reveló detalles, en esta ocasión, fue el médico, Morten Boesen. "Estoy en la condición de decir que Christian se encuentra bien y salió del campo por sus medios, sin inconvenientes. Por lo que veo, el marcapasos respondió como debía", dijo.

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"Estuvo inconsciente durante ciertos instantes, pero recuperó el conocimiento rápidamente y enseguida pudimos comunicarnos con él, teniendo una corta charla. Ahora, se someterá a más pruebas en el hospital para determinar qué provocó el incidente, analizar las causas y tomar las medidas", añadió.

Por último, transmitió un mensaje del jugador a los aficionados, compañeros y rivales. "Estamos en contacto constante con él y con los médicos del hospital para saber qué pasó. Pero Christian Eriksen se encuentra bien y me ha pedido que le diga a todos los jugadores y demás que está bien", sentenció.

Christian Eriksen
Christian Eriksen, jugador de selección de Dinmarca - Foto:
AFP

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Recordemos que el volante, de 34 años, juega en Wolfsburgo, de Alemania. Además, pasó por clubes como OB Juventud, Odense BK U19, Ajax, Tottenham, Inter de Milán, Brentford y Manchester United. A lo largo de su carrera, ha vestido la camiseta de Dinamarca en más de 150 ocasiones, con 46 goles.

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