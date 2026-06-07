La Selección Colombia se medirá en una cita orbital marcada por la jerarquía de sus entrenadores

La XXIII edición de la Copa del Mundo hará historia con tres países sedes -Estados Unidos, México y Canadá- y un incremento de conjuntos participantes, con 48 selecciones y otros tantos entrenadores, encabezados por el más longevo entre los presentes, Didier Deschamps, técnico de Francia desde julio de 2012; el defensor del título, Lionel Scaloni; o ilustres como Marcelo Bielsa y Javier Aguirre, que se estrenaron en el torneo allá por 2002 en Corea del Sur y Japón.

Deschamps, nacido hace 57 años en Bayona, fue un mediocentro defensivo con un éxito notable que ha prolongado en el banquillo de los 'Bleus' y todo un especialista en el Mundial. Es uno de los tres que ha ganado el torneo como jugador y entrenador, junto a dos mitos como el brasileño Mário 'Lobo' Zagallo y el alemán Franz Beckenbauer.

Tras colgar las botas y dirigir a Mónaco, Juventus y Olympique Marsella, en julio de 2012 llegó al banquillo de Francia. En Brasil 2014 tan sólo la posteriormente campeona Alemania le cortó el paso en cuartos y en la Eurocopa 2016 alcanzó la final, perdida ante Portugal.

Fueron los primeros pasos para un Deschamps que ha acabado siendo histórico y uno de los entrenadores a nivel selección más exitoso de los últimos tiempos. Guio a Francia a su segundo título universal en Rusia 2018 (tras ganarlo como futbolista en 1998) con una joven promesa rutilante como Kylian Mbappé al vencer en la final a Croacia y la llevó a la final de Catar 2022, un encuentro inolvidable que perdió en la tanda de penaltis ante la Argentina de Leo Messi y compañía que adiestraba Lionel Scaloni.



La Copa del Mundo que se le entregará al campeón del Mundial 2026 AFP

Publicidad

La estabilidad de Scaloni, Dalic y Moriyasu

El técnico argentino es el otro seleccionador campeón universal presente en este Mundial, el dueño de un banquillo al que llegó el 2 de agosto de 2018 con escasa experiencia en el alto nivel y con notables dudas en el ambiente que paulatinamente se encargó de anular para devolver a la Albiceleste a la cima. Desde su llegada, todas las finales jugadas terminaron en título: dos Copas América, la Finalissima y, sobre todo, el Mundial.

Zlatko Dalic, el segundo técnico que lleva más tiempo en el cargo -desde el 7 de octubre de 2017-, también se incorporó a la selección como seleccionador interino y se ha convertido en historia del fútbol de Croacia, al comandar la segunda generación dorada del conjunto ajedrezado, con el segundo puesto en Rusia 2018 y el tercero en Catar 2022.

Publicidad

Entre los longevos sobresale también Hajime Moriyasu, otro excentrocampista, que se incorporó a los 'Samurais Azules' en julio de 2018 y, tras impulsar una renovación generacional, le dio un carácter dinámico, agresivo y técnico a un equipo que fue una de las sensaciones en Catar, donde lideró su grupo por delante de España y Alemania y solamente cedió en octavos ante Croacia en la tanda de penaltis.