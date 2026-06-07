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Gol Caracol  / La Selección Colombia se medirá en una cita orbital marcada por la jerarquía de sus entrenadores

La Selección Colombia se medirá en una cita orbital marcada por la jerarquía de sus entrenadores

La 'tricolor' afrontará el desafío de una Copa del Mundo, en la que buena parte del protagonismo recaerá sobre técnicos históricos.

Por: EFE
Actualizado: 7 de jun, 2026
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Lionel Scaloni y Néstor Lorenzo
Lionel Scaloni y Néstor Lorenzo
AFP

La XXIII edición de la Copa del Mundo hará historia con tres países sedes -Estados Unidos, México y Canadá- y un incremento de conjuntos participantes, con 48 selecciones y otros tantos entrenadores, encabezados por el más longevo entre los presentes, Didier Deschamps, técnico de Francia desde julio de 2012; el defensor del título, Lionel Scaloni; o ilustres como Marcelo Bielsa y Javier Aguirre, que se estrenaron en el torneo allá por 2002 en Corea del Sur y Japón.

Deschamps, nacido hace 57 años en Bayona, fue un mediocentro defensivo con un éxito notable que ha prolongado en el banquillo de los 'Bleus' y todo un especialista en el Mundial. Es uno de los tres que ha ganado el torneo como jugador y entrenador, junto a dos mitos como el brasileño Mário 'Lobo' Zagallo y el alemán Franz Beckenbauer.

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Tras colgar las botas y dirigir a Mónaco, Juventus y Olympique Marsella, en julio de 2012 llegó al banquillo de Francia. En Brasil 2014 tan sólo la posteriormente campeona Alemania le cortó el paso en cuartos y en la Eurocopa 2016 alcanzó la final, perdida ante Portugal.

Fueron los primeros pasos para un Deschamps que ha acabado siendo histórico y uno de los entrenadores a nivel selección más exitoso de los últimos tiempos. Guio a Francia a su segundo título universal en Rusia 2018 (tras ganarlo como futbolista en 1998) con una joven promesa rutilante como Kylian Mbappé al vencer en la final a Croacia y la llevó a la final de Catar 2022, un encuentro inolvidable que perdió en la tanda de penaltis ante la Argentina de Leo Messi y compañía que adiestraba Lionel Scaloni.

La Copa del Mundo que se le entregará al campeón del Mundial 2026
La Copa del Mundo que se le entregará al campeón del Mundial 2026
AFP

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La estabilidad de Scaloni, Dalic y Moriyasu

El técnico argentino es el otro seleccionador campeón universal presente en este Mundial, el dueño de un banquillo al que llegó el 2 de agosto de 2018 con escasa experiencia en el alto nivel y con notables dudas en el ambiente que paulatinamente se encargó de anular para devolver a la Albiceleste a la cima. Desde su llegada, todas las finales jugadas terminaron en título: dos Copas América, la Finalissima y, sobre todo, el Mundial.

Zlatko Dalic, el segundo técnico que lleva más tiempo en el cargo -desde el 7 de octubre de 2017-, también se incorporó a la selección como seleccionador interino y se ha convertido en historia del fútbol de Croacia, al comandar la segunda generación dorada del conjunto ajedrezado, con el segundo puesto en Rusia 2018 y el tercero en Catar 2022.

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Entre los longevos sobresale también Hajime Moriyasu, otro excentrocampista, que se incorporó a los 'Samurais Azules' en julio de 2018 y, tras impulsar una renovación generacional, le dio un carácter dinámico, agresivo y técnico a un equipo que fue una de las sensaciones en Catar, donde lideró su grupo por delante de España y Alemania y solamente cedió en octavos ante Croacia en la tanda de penaltis.

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