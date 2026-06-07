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Gol Caracol  / Las selecciones que vuelven a escena a una cita orbital, con los herederos de sus figuras históricas

Las selecciones que vuelven a escena a una cita orbital, con los herederos de sus figuras históricas

La máxima cita del fútbol que arranca el 11 de junio traerá de vuelta apellidos con peso, esta vez por los hijos de quienes brillaron en generaciones anteriores.

Por: EFE
Actualizado: 7 de jun, 2026
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Erling Haaland, delantero noruego, fue la gran figura en la goleada sobre Moldavia, por las Eliminatorias al Mundial 2026
Erling Haaland, delantero noruego, fue la gran figura en la goleada sobre Moldavia, por las Eliminatorias al Mundial 2026
AFP

Entre los alicientes del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá que comienza el 11 de junio estará volver a recitar en las alineaciones apellidos legendarios que firmaron páginas de éxito en distintas ediciones del campeonato del mundo, aunque esta vez el protagonismo recaerá en sus hijos.

Una situación que sucede a la que se dio en anteriores Mundiales encarnada por estirpes como la de los italianos Maldini (Cesare y Paolo), los españoles Sanchís (Manuel y Manolo), los franceses Djorkaeff (Jean y Youri), los uruguayos Forlán (Pablo y Diego) o los daneses Schmeichel (Peter y Kasper).

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En el primer Mundial que se celebra en tres países, estos son los jugadores que recogerán el testigo de sus padres:

Erling Haaland

El delantero del Manchester City será la principal atracción de Noruega en su regreso a un campeonato del mundo después de 28 años de ausencia. La última ocasión fue en 1998, cuando el 'Androide' aún no había nacido.

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Con el ariete, de 25 años, la selección nórdica ha sido una de las que mejores estadísticas ha acumulado para conseguir billete, con pleno de victorias -ocho- en la fase de clasificación, en las que anotó dieciséis tantos.

Haaland tomará el testigo de su padre, Alf-Inge, con la coincidencia de que lo hará también en Estados Unidos, en la que fue la segunda participación de Noruega en un Mundial.

Erling Haaland celebra junto a Alexander Sørloth, el gol de Noruega contra Eslovaquia, en partido preparatorio
Erling Haaland celebra junto a Alexander Sørloth, el gol de Noruega contra Eslovaquia, en partido preparatorio
AFP

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El futbolista del City no será el único caso familiar en Noruega. Con él estará Kristian Thorstvedt, centrocampista del Sassuolo italiano de 27 años y pieza también relevante en el esquema de la selección nórdica.

Seguirá los pasos de su padre, Erik, otro que disputó el Mundial de Estados Unidos de 1994, en su caso, como portero titular.

Marcus Thuram

En el caso del ariete francés Marcus Thuram, de 28 años y que milita en el Inter de Milán, será su segundo Mundial después del de Catar, donde disputó cinco encuentros.

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Aún no ha alcanzado las cifras de su padre, Lilian, que participó en tres ediciones (1998, 2002 y 2006), con el título logrado en Francia en su debut, en las que jugó dieciséis partidos y metió dos goles.

Giuliano Simeone

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Después de dos temporadas consolidado en el Atlético de Madrid, el menor de los hijos del ‘Cholo’ Diego Pablo Simeone se enfundará la albiceleste en un Mundial, con la que ha sido once veces internacional.

Lejos tiene también las cifras de su padre y entrenador en el club madrileño, que estuvo presente en tres citas mundialistas (1994, 1998 y 2002), con once partidos a sus espaldas.

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