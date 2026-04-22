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Gol Caracol  / Desalentador balance en ataque de hinchas en Cerro Porteño vs. Olimpia; 56 heridos y 63 detenidos

Desalentador balance en ataque de hinchas en Cerro Porteño vs. Olimpia; 56 heridos y 63 detenidos

Luego de que no se pudiera llevar a cabo el clásico paraguayo debido a los disturbios previos al encuentro, se tiene nueva información sobre las personas afectadas durante este suceso.

Por: EFE
Actualizado: 22 de abr, 2026
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Cerro Porteño y Olimpia.
Cerro Porteño y Olimpia.
AFP

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