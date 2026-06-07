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Gol Caracol  / Christian Eriksen colapsó nuevamente; el partido de Dinamarca vs Ucrania, suspendido

Christian Eriksen colapsó nuevamente; el partido de Dinamarca vs Ucrania, suspendido

Este domingo hubo preocupación en el estadio de Odense por la salud del reconocido Christian Eriksen, quien en pleno partido tuvo que ser atendido, nuevamente por quebrantos de salud.

Por: AFP
Actualizado: 7 de jun, 2026
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Christian Eriksen
Christian Eriksen, jugador de selección de Dinmarca - Foto:
AFP

El mediocampista danés Christian Eriksen, que lleva un desfibrilador desde que sufrió un paro cardíaco en pleno partido en la Eurocopa en 2021, se desplomó en el césped durante un amistoso contra Ucrania este domingo en Odense.

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El jugador de 34 años cayó al suelo en el minuto 64 del partido, disparando las alarmas y haciendo recordar lo ocurrido en el partido de la fase de grupos de la Eurocopa de hace cinco años contra Finlandia, cuando se llegó a temer por su vida.

Después de recibir atención médica en el lugar, Eriksen pudo ponerse de nuevo en pie y montó en una ambulancia por sus propios medios. Un mensaje del speaker del estadio tranquilizaba a los hinchas: "Eriksen está bien, teniendo en cuenta las circunstancias".

Acá el video del colapso de Christian Eriksen en Dinamarca vs Ucrania:

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