Diogo Jota y el bonito gesto que Luis Díaz nunca olvidará en el Liverpool

Liverpool y todo el mundo del fútbol está conmovido por el fallecimiento de Diogo Jota luego de sufrir un grave accidente automovilístico junto a su hermano André Silva en carreteras españolas. La muerte del portugués ha generado múltiples reacciones y una de las más virales fue la de los internautas sobre todo en Colombia, quienes recordaron el bonito gesto que tuvo en un partido de los 'reds' en el momento más difícil de la vida del colombiano Luis Díaz.

Díaz Marulanda vivió una pesadilla a finales de 2023 cuando su padre Mane Díaz fue secuestrado en La Guajira por la guerrilla del ELN. Fueron 12 días de calvario y mucho sufrimiento para delantero, quien no estuvo al servicio del equipo para atender esa lamentable situación personal. Por su parte, Liverpool no dudó en apoyarlo y en el primer partido que disputaron por esos días, Diogo Jota honró a 'Lucho'. En el clásico contra Everton, el portugués anotó gol y no dudo en pedir la camiseta del colombiano para hacerle sentir su apoyo.

Cuándo secuestraron al Mane Diaz el primer gol que marcó Liverpool lo hizo Diogo Jota y no dudó un solo segundo en dedicárselo a Luis Diaz. 💔 pic.twitter.com/PsNMeyhRwp — The League + 🏆🌎 (@LeagueOfi) July 3, 2025

Por fortuna, Mane Díaz fue liberado, Díaz Marulanda viajó a Colombia para reencontrarse con él y fundirse en un solo abrazo de tranquilidad. Después de ese episodio, el delantero decidió llevarse por un tiempo a su padre a Inglaterra.

Allá, en el frío de Anfield, Mane aparecía en las tribunas apoyando a 'Lucho' y poco a poco se viralizó por su jocosa forma de ser y fue muy querido por la afición del equipo 'red'.



Diogo Jota y sus números

El 'luso' construyó una destacada en el fútbol europeo, con un total de 398 partidos oficiales y 138 goles anotados. Su recorrido comenzó en el F. C. Paços de Ferreira, donde marcó 16 tantos en dos temporadas. Luego dio el salto al F. C. Oporto, aunque tuvo un paso breve con 9 goles en 38 encuentros. Su mayor crecimiento llegó en Inglaterra: primero brilló con el Wolverhampton Wanderers, equipo con el que disputó 131 partidos y convirtió 44 goles, incluyendo 9 en competiciones europeas.

Diogo Jota y el día que mostró la camiseta de Luis Díaz por el secuestro de Mane Díaz. AFP.

En 2020 fichó por el Liverpool F. C., donde ha sido una pieza importante del ataque. Con los ‘reds’, jugó 123 partidos, marcó 65 goles y dio 24 asistencias. También tuvo impacto en copas nacionales e internacionales, sumando 57 partidos y 18 goles en estos torneos.