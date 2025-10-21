Destapan el sueño de figura de Selección Colombia en el fútbol de Europa

El delantero colombiano Luis Suárez atraviesa uno de los momentos más sólidos de su carrera en el Sporting de Lisboa, donde se ha convertido en una pieza clave en el ataque del conjunto portugués. Con goles, movilidad y una notable capacidad de sacrificio, el atacante ha sostenido el brillo que mostró en el balompié español, y ahora salió a la luz su gran anhelo: jugar algún día en la Premier League.

En una entrevista con un medio que cubre al Almería, último equipo del samario, su exrepresentante, Juanlu Gómez, se refirió al deseo del colombiano de jugar en la mejor liga del mundo. "Luis ha tenido ofertas siempre, incluso cuando tuvo la lesión, que estuvo siete meses lesionado con el peroné, que se rompió y luego tuvieron que operarlo; es más, terminando la temporada tenía ofertas importantes para salir, pero en ese momento el club decidió que no era el momento de salir. El deseo de Luis era ir a la Premier. El deseo de Luis era estar en la Premier y jugar allí, pero bueno, entiendo que no se habrán dado todos los casos para poder marchar allí este año."

Desde su llegada al Sporting en esta temporada, Suárez se adaptó rápidamente al esquema ofensivo del técnico Rui Borges. Su potencia física, velocidad y versatilidad para moverse por todo el frente de ataque le han permitido ganarse un lugar en la plantilla que compite tanto en los torneos locales como en la Champions League.



El atacante de 27 años ha tenido una carrera marcada por el esfuerzo y la perseverancia. Tras debutar en el fútbol colombiano con Leones, pasó por el Real Zaragoza en España y luego militó en clubes como Granada, Almería y Olympique de Marsella, antes de dar el salto a Portugal. En todos dejó la huella de un jugador de carácter, con una determinación que lo ha llevado a superar lesiones y etapas complicadas.

Luis Suárez, con la camiseta del Sporting de Lisboa Foto: AFP

En el Sporting de Lisboa, no solo ha demostrado su capacidad goleadora, sino que también ha mostrado madurez táctica. Su rendimiento ha llamado la atención en el fútbol europeo, por lo que no sería raro que algún equipo de la Premier ya piense en el delantero de la Selección Colombia para reforzar sus filas.

Por ahora, Luis Suárez disfruta del presente en Portugal, consolidado como uno de los referentes ofensivos del club y con la ilusión intacta de que su talento lo lleve, tarde o temprano, a cumplir el sueño que lo ha acompañado, probarse en la liga más exigente del mundo.