DT de Fenerbahçe, punzante ante vuelta de Jhon Durán; "no es justo, otros entrenan como monstruos"

Tras la ajustada victoria este jueves por 1-0 del Fenerbahçe sobre el Stuttgart en la Europa League, el entrenador Domenico Tedesco se tomó un momento para analizar la situación de Jhon Durán, quien hizo su esperado regreso a las canchas después de estar casi dos meses de baja por lesión (no jugaba desde el pasado 27 de agosto). El técnico ítalo-alemán fue claro sobre el potencial del delantero colombiano, pero también muy honesto respecto a su estado actual y el plan para llevarlo a su máximo nivel.

Tedesco destacó el talento natural del joven atacante, pero subrayó que todavía le falta para alcanzar su mejor forma. "Puedo decir esto sobre Jhon Durán: Tiene un gran potencial. Lo está haciendo bien... No está en su máximo potencial ahora mismo. Es un buen jugador, pero aún no está listo".

La reciente aparición de Durán, aunque breve, fue un paso importante. El entrenador explicó que su presencia entre los suplentes fue una señal de que no estaba en condiciones óptimas: "De hecho, eso es una señal". Sin embargo, su trabajo de recuperación ha sido positivo, ya que "está trabajando bien individualmente" y "participó en algunos entrenamientos esta semana".

A pesar de que el regreso del colombiano podría desplazar a otros jugadores en gran forma, Tedesco se mostró decidido a brindarle minutos para que progrese. Reconoció que tiene una plantilla con jugadores muy comprometidos, pero ve la necesidad de invertir en el desarrollo de Durán.



"Tenemos jugadores que entrenan como monstruos. Hay que darle minutos para que suba su nivel, aunque no sea justo para los demás jugadores, hay que darle esa oportunidad. Quiero darle minutos a Jhon para que alcance cierto nivel", complementó en su concepto el entrenador del cuadro turco.

Jhon Durán en Fenerbahçe vs. Stuttgart. afp.

Tedesco también comentó sobre el rol táctico de Durán, especialmente en relación con su compañero de ataque, Youssef En-Nesyri, un punto clave para la futura alineación del Fenerbahçe.

"Se lleva bien con En-Nesyri. Les encanta jugar juntos. Un 4-4-2 también podría ser posible. Un 4-3-3 podría ser difícil". Estas declaraciones sugieren que Tedesco prefiere utilizar a Durán en una doble punta, donde su conexión con En-Nesyri pueda ser explotada, dejando entrever que el esquema de un solo delantero centro (típico del 4-3-3) no le beneficiaría en esta etapa de su desarrollo.

El camino de Jhon Durán hacia la consolidación en el Fenerbahçe es claro: potencial, minutos y paciencia. El técnico está dispuesto a darle la oportunidad, siempre y cuando el delantero continúe con su proceso de adaptación y recuperación total.

