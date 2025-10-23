Jhon Durán y su inesperado regreso en Fenerbahçe 1-0 Stuttgart; pocos minutos y amonestado

El Stuttgart se complicó notablemente sus opciones de acceder directamente a los octavos de final de la Liga Europa, tras encajar su segunda derrota consecutiva en la competición al caer este jueves por 1-0 en su visita al campo del Fenerbahçe. La noticia del partido fue el regreso a las canchas del colombiano Jhon Durán.

Un encuentro marcado por los penaltis, tanto los señalados, como el que permitió a Kerem Akturcoglu firmar a los 34 minutos el gol de la victoria del conjunto otomano, como los nos sancionados.

Y es que el Fenerbahce pudo doblar su ventaja a los sesenta minutos tras una falta en el interior del área del suizo Luca Jaquez sobre el maliense Dorgeles Nene que el colegiado danés Jakob Kehlet castigó inicialmente como pena máxima.

Un penalti que el equipo turco, en el que volvió a jugar de inicio el español Marco Asensio, nunca llegó a lanzar tras desvelar el video un fuera de juego previo del delantero marroquí Youssef En-Nesyri.



No fue el único penalti que se quedó en el limbo, ya que seis minutos más tarde el colegiado se desdijo de su decisión inicial y no castigo como pena máxima un contacto entre el centrocampista mexicano del Fenerbahce, Edson Álvarez, y el jugador del Stuttgart Angelo Stiller.

Los turcos sorprendieron con el ingreso de Jhon Durán a los 88 minutos por Akturcoglu. El colombiano llevaba casi dos meses sin jugar y en la primera acción de juego recibió una tarjeta amarilla. El exAl Nassr apenas ejecutó un tiro al arco y quedó en fuera de lugar en una ocasión. Según el portal 'Sofascore', apenas le alcanzó para 6.4 de calificación.

Jhon Durán, delantero colombiano del Fenerbahçe. OZAN KOSE/AFP

Decisiones que impidieron que volviese a moverse un marcador y el Fenerbahce sumó su segunda victoria (1-0) en tres partidos.

El Stuttgart sufrió su segunda derrota y cada vez tiene más complicado el acceso directo a los octavos de final.