Síguenos en::
Tendencias:
DAYRO MORENO
JHON DURÁN
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Colombianos en el Exterior Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Jhon Durán y su inesperado regreso en Fenerbahçe 1-0 Stuttgart; pocos minutos y amonestado

Jhon Durán y su inesperado regreso en Fenerbahçe 1-0 Stuttgart; pocos minutos y amonestado

Este jueves, el delantero colombiano Jhon Durán reapareció con el Fenerbahçe, tras casi dos meses de ausencia. Ingresó en los minutos finales contra el Stuttgart.

Por: EFE
Actualizado: 23 de oct, 2025
Comparta en:
Jhon Durán en Fenerbahçe vs. Stuttgart.
Jhon Durán en Fenerbahçe vs. Stuttgart.
afp.

Publicidad

Publicidad

Publicidad