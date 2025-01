DT de León no es como Íñigo Pérez: "James Rodríguez es fantástico, nos debemos adaptar a él"

En el León todos están contentos con James Rodríguez. El colombiano volvió a figurar con las 'fieras' que en esta oportunidad derrotó 2-1 a las 'Chivas' de Guadalajara, y por supuesto el '10', mostró toda su magia con la zurda. Luego del compromiso en el Nou Camp, válido por la cuarta jornada del Clausura mexicano, Eduardo Berizzo no reparó en elogios hacia el cucuteño.

El director técnico argentino no dudó en apreciar la buena lectura que tiene James David en el campo de juego y resaltó su compromiso con el grupo. El capitán de la Selección Colombia cuenta con todo el respaldo de su timonel en el elenco mexicano, no como ocurría con Íñigo Pérez en el Rayo Vallecano.

"Los jugadores top no sufren adaptaciones, creo que interpretan nuestra forma de jugar. Seguro él no está contento con los pases que no llegan a destino, es muy exigente consigo mismo. James libera mucho con su gran pegada y capacidad de leer el juego. Me parece que su adaptación ha sido fantástica, es uno más del grupo, conversa con todos y está comprometido, presiona y estamos contentos de tenerlo", dijo de entrada Berizzo en la rueda de prensa posterior.

James Rodríguez en León vs Chivas - Foto: León Oficial

James volvió a ser importante en el resultado final de su escuadra, ya que desde un centro de suyo de una pelota de costado llegó la anotación por parte del venezolano Jhonder Cádiz , quien de paso, se fue de doblete. Precisamente, esa buena visión para ejecutar los tiros libres por parte del centrocampista cucuteño, también fue uno de los puntos que tocó Berizzo en su intervención con los medios de comunicación.

"Me alegro también porque aprovechamos la pelota detenida. Convertimos el primer gol con un tirador como James, que nos permite confiar en nuestro juego aéreo", complementó el estratega del León sobre el rendimiento del '10' colombiano.