DT de Liverpool le echó el agua sucia a los directivos ante salida de Luis Díaz

Luis Díaz todavía no es periódico de ayer en Liverpool y, tras varios meses de su salida, todavía siguen hablando de él y lo que fue su traspaso hacia el Bayern Múnich de Alemania.

Ahora, el que volvió a tocar el tema fue justamente Arne Slot, uno de los principales señalados en redes sociales. Y es que, más allá de aceptar una intervención directa en dicho traspaso; el estratega neerlandés, más bien, responsabilizó a los directivos del equipo ‘red’ con el guajiro.

"Luis Díaz es otro ejemplo de cómo se gestiona este club. Si este club recibe una oferta así por un jugador de 28 años, entonces, al basarse en la sostenibilidad, opta por vender a un jugador", indicó de entrada Arne Slot, quien explicó las razones del porqué salió el extremo colombiano, a pesar de que era uno de los frecuentes titulares en el equipo inglés.

Pero eso no fue todo, pues el neerlandés habló de la metodología en los directivos para comprar y vender, especificando que es uno de los modelos que dejan rédito importante a la institución de Anfield. La salida de ‘Luchito’ no se dio especialmente porque haya un descontento con él o algo similar.



"Por eso también es tan positivo que podamos lograr lo que hemos logrado en los últimos años con ese modelo. Pero lo está haciendo muy bien (Díaz) en el Bayern y eso no me sorprende", agregó Arne Slot ante los medios, terminando de confirmar que lo del guajiro fue una situación ajena a él.

Y es que, a los ojos del neerlandés, la ausencia del guajiro sí que se está sintiendo para la presente temporada, pues el guajiro fue de los importantes y destacados en su paso por los ‘reds’; su actualidad futbolística solo refleja lo importante que podría ser ahora en Liverpool.

"Siempre se echa de menos a buenos futbolistas (Luis Díaz). Fue muy importante para nosotros, pero no el único. Otros jugadores influyeron en nuestros resultados, pero los hemos reemplazado con muy buenos jugadores", dijo Arne Slot, poniéndole punto final a la salida de 'Luchito'.