La Selección Colombia logró su primer objetivo. Este martes 10 de febrero, venció 2-0 a Uruguay y clasificó al hexagonal del Sudamericano femenino Sub-20. Recordemos que clasifican las tres mejores de cada grupo y, posteriormente, de los seis equipos, solo cuatro se harán con un cupo al Mundial. Razón por la que la 'tricolor' va por buen camino y sueña en grande.

El primer tanto del encuentro fue obra de Maithe López, tras una excelente acción individual, al minuto 41. Posteriormente, cuando el telón estaba por bajarse, una pelota quieta puso a festejar al combinado patrio. Y es que Fernanda Viáfara ganó por los aires, conectó de cabeza y puso el 2-0 definitivo.

Maithe López, jugadora de la Selección Colombia, celebra su gol contra Uruguay en el Sudamericano femenino Sub-20 Twitter de la Federación Colombiana de Fútbol

Vea el gol de Fernanda Viáfara, con Colombia vs. Uruguay en el Sudamericano femenino Sub-20