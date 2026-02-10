Síguenos en:
Gol Caracol  / Selección Colombia  / Vea el gol de Fernanda Viáfara, con Colombia vs. Uruguay en el Sudamericano femenino Sub-20

Vea el gol de Fernanda Viáfara, con Colombia vs. Uruguay en el Sudamericano femenino Sub-20

En los últimos minutos del partido, válido por la fecha 4 del Sudamericano femenino Sub-20, una pelota quieta puso a celebrar a las dirigidas por Carlos Paniagua.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 10 de feb, 2026
La Selección Colombia venció 2-0 a Uruguay y clasificó al hexagonal del Sudamericano femenino Sub-20
