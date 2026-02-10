Colombia clasificó al hexagonal del Sudamericano femenino Sub-20: venció 2-0 a Uruguay

La Selección Colombia va paso a paso en el Sudamericano femenino Sub-20. Este martes 10 de febrero, midió fuerzas contra Uruguay, en un partido directo de la fase de grupos, y logró imponerse sin problema. Fue victoria 2-0, con goles de Maithe López y Fernanda Viáfara, lo que le permitió a la 'tricolor' clasificar de manera anticipada al hexagonal final del certamen.

El primer tiempo no tuvo tantas emociones, ya que ambos equipos salieron a la cancha con temor de cometer algún error, no arriesgaron tanto y todo se desarrolló en la zona de la mitad del campo. De hecho, por momentos, la pierna fuerte se hizo protagonista, haciendo que se cortara el juego y no tuviera la fluidez esperada, pensando en un buen compromiso.

Sin embargo, apareció una de las figuras del combinado patrio. Al minuto 41, Maithe López recibió el esférico de espaldas, aguantó la marca, se giró y, adentro del área, sacó un potente remate. Eso sí, hubo cierta complicidad de la guardameta uruguaya, Romina Olmedo, quien no tuvo la suficiente fuerza en sus manos para detener el balón y se le pasó, para el 1-0.

Con el marcador a su favor, las dirigidas por Carlos Paniagua manejaron los hilos del encuentro y todo fue más fácil. De hecho, lograron ampliar la diferencia en los últimos minutos. En una pelota quieta, Fernanda Viáfara saltó, ganó por los aires, conectó de cabeza e infló las redes para el 2-0 definitivo, que le dio la clasificación al hexagonal final del campeonato.



Y es que, a falta de una fecha para el final de esta primera ronda, la tabla de posiciones del grupo A quedó con Colombia en la primera plaza, con siete puntos y una diferencia de gol de +3, seguida de Venezuela, con seis unidades y +3. Después aparecen Paraguay, sumando cuatro puntos y +2; Uruguay, con cuatro unidades y -3; y Chile es última con 1 punto y -5.