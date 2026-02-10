Síguenos en:
Tendencias:
LUIS DÍAZ
JHON DURÁN
JAMES RODRÍGUEZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Selección Colombia  / Colombia clasificó al hexagonal del Sudamericano femenino Sub-20: venció 2-0 a Uruguay

Colombia clasificó al hexagonal del Sudamericano femenino Sub-20: venció 2-0 a Uruguay

A falta de una fecha para que se baje el telón de la primera ronda del Sudamericano femenino Sub-20, la 'tricolor' logró su primer objetivo y sueña con ir al Mundial.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 10 de feb, 2026
Comparta en:
Maithe López, jugadora de la Selección Colombia, celebra su gol contra Uruguay en el Sudamericano femenino Sub-20
Maithe López, jugadora de la Selección Colombia, celebra su gol contra Uruguay en el Sudamericano femenino Sub-20
Twitter de la Federación Colombiana de Fútbol

Publicidad

Publicidad

Publicidad