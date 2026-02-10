Síguenos en:
Manchester United no le cumplió a Frank Ilett y empató; a seguir esperando para peluquearse

Manchester United no le cumplió a Frank Ilett y empató; a seguir esperando para peluquearse

Después de cuatro victorias seguidas, las miradas estaban en el hincha del Manchester United que prometió no cortarse el cabello hasta que su club ganara cinco consecutivos.

Por: EFE
Actualizado: 10 de feb, 2026
Manchester United empató con West Ham y Frank Ilett no pudo cortarse el cabello

AFP
Manchester United empató con West Ham y Frank Ilett no pudo cortarse el cabello
AFP

