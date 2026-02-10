Manchester United no le cumplió a Frank Ilett y empató; a seguir esperando para peluquearse

Guarden las maquinillas, el corte de pelo de Frank Ilett tendrá que seguir esperando. Porque Paco Jémez sigue obrando milagros en el oeste de Londres y su West Ham United empató contra el Manchester United, evitando la quinta victoria consecutiva de los 'Red Devils' para desesperación del aficionado de pelo largo, que tendrá que seguir esperando su ansiado rapado.

Como mínimo tendrá que esperar hasta el 20 de marzo, que será la próxima vez que el United tendrá la ocasión de sumar cinco triunfos consecutivos, la promesa que se puso Ilett en octubre de 2024 y que 493 días después no ha sido capaz de cumplir. O mejor dicho, que su equipo no le ha permitido cumplir.

Mientras este aficionado, que suma más de dos millones de seguidores en sus redes sociales, hacía un directo reaccionando al partido en Barcelona, con más de 50 000 personas visionándolo, el United empataba de milagro en el London Stadium, rescatado sólo por un tanto de Benjamin Sesko en el minuto 95.

Tras resistir a un tímido Manchester United durante toda la primera mitad, Tomas Soucek culminó un contraataque dirigido por Jarrod Bowen para poner el 1-0 en el Olímpico. Un gol de delantero para el centrocampista checo, que se incrustó entre los centrales y tocó la pelota lo justo para que pasara por debajo de las piernas de Senne Lammens.



En la Ciudad Condal, Ilett agachaba la cabeza, consciente de que o llegaba una remontada en los próximos cuarenta minutos o su pelo iba a seguir creciendo de forma sobrenatural.

Ya casi le cubre la cara. A saber cómo estará cuando termine -si lo termina- el reto.

Michael Carrick, entrenador del Manchester United, tras empatar con West Ham en la Premier League AFP

Un pequeño rayo de esperanza tuvo cuando Casemiro cabeceó el que parecía ser el 1-1, pero el VAR registró la jugada y apreció el fuera de juego del brasileño, lo que devolvió la remontada de los 'Red Devils' a la casilla de salida.

Y lo cierto es que el West Ham aguantó bastante bien hasta el tiempo de descuento, cuando Zirkzee tuvo el 1-1 en un cabezazo rozando el palo, y cuando Sesko, en el 95, lo logró al desviar lo justo un centro de Bryan Mbeumo.

El arrebato final, sin embargo, no fue suficiente para conseguir la quinta victoria consecutiva para un Michael Carrick que tiene a su equipo cuarto, con 45 unidades, una más que el Chelsea y seis más que el Liverpool, que aún tiene que jugar.

El West Ham cada vez ve la salvación más cerca y los 'Hammers' son decimosextos, a dos puntos del Nottingham Forest, que marca la salvación y aún tiene que jugar.