Síguenos en:
Tendencias:
LUIS DÍAZ
JHON DURÁN
JAMES RODRÍGUEZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Colombianos en el Exterior Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Se frenó el fichaje de Edwin Cetré a Boca Juniors "por diferencias en los criterios médicos"

Se frenó el fichaje de Edwin Cetré a Boca Juniors "por diferencias en los criterios médicos"

En las últimas horas, los medios argentinos reportaron sobre el tema de Edwuin Cetré, quien es figura de Estudiantes de La Plata, pero que no ha concretado su salida a un nuevo club.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 10 de feb, 2026
Comparta en:
Edwuin Cetré, jugador de Estudiantes de La Plata.
Edwuin Cetré, jugador de Estudiantes de La Plata.
Foto: AFP.

Publicidad

Publicidad

Publicidad