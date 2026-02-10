Se frenó el fichaje de Edwin Cetré a Boca Juniors "por diferencias en los criterios médicos"

Lo que parecía una negociación destinada al éxito ha sufrido un inesperado "frenazo". Edwuin Cetré, el extremo que brilló con la camiseta de Estudiantes de La Plata durante todo el 2025, se encuentra en un limbo contractual. Aunque el acuerdo entre los clubes y el Consejo de Fútbol de Boca Juniors estaba prácticamente cerrado, el pase se estancó en las últimas horas tras los resultados de los exámenes médicos preliminares, tal y como reportan los medios en Argentina este martes.

Según informó TyC Sports, el traspaso se encuentra actualmente en stand-by debido a discrepancias en los criterios médicos durante los primeros chequeos realizados al futbolista colombiano. El cuerpo médico del "Xeneize" ha puesto la lupa sobre ciertos parámetros físicos que no terminan de convencer, lo que ha llevado a la dirigencia a pausar la firma del contrato.

Esta situación no es nueva para el entorno de Cetré. Hace apenas unas semanas, el delantero vivió un escenario casi idéntico cuando su transferencia al Athletico Paranaense de Brasil estaba lista para concretarse.

A pesar de la gravedad que suele implicar un problema en la revisión médica, fuentes cercanas a la negociación aseguran que el pase no está caído, sino en una etapa de evaluación profunda. Boca no quiere arriesgar una inversión millonaria por un jugador que podría tener dificultades de disponibilidad a corto plazo, pero tampoco quiere dejar pasar a una de las figuras del fútbol argentino en 2025.



Publicidad

Más allá de lo sucedido, tanto en su viaje a Brasil, como ahora en la negociación con Boca, Cetré no se ha manifestado, pese a los rumores de algunos inconvenientes de salud que puede presentar recientemente y que antes no se habían manifestado en nuestro país. En ese sentido, tampoco desde las oficinas de Estudiantes se ha dado un parte oficial, por lo que las especulaciones están a la orden día.

El exjugador de Independiente Medellín y Junior se ha dejado ver en los últimos partidos del equipo de la ciudad de La Plata en calidad de local y ha recibido muestras de cariño de parte de los aficionados.

Publicidad

"El pase aún no está caído y dependerá de si el conjunto de La Ribera decide arriesgarse a sabiendas de los inconvenientes que posee el futbolista, o si constantan que los mismos no son perjudiciales para la práctica deportiva de alto rendimiento", se leyó en la misma nota del medio argentino mencionado anteriormente.