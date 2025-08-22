Publicidad

Publicidad

Publicidad
Síguenos en::
Tendencias:
MILLONARIOS
LUIS DÍAZ
JAMES RODRÍGUEZ
DAYRO MORENO
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Hernán Torres es nuevo técnico de Millonarios; un campeón para encarar la dura crisis

Hernán Torres es nuevo técnico de Millonarios; un campeón para encarar la dura crisis

A través de un comunicado en redes sociales, Millonarios confirmó a Hernán Torres como sucesor de David González. El tolimense asume en un equipo que es colero en Liga.