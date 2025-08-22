Hernán Torres es nuevo técnico de Millonarios; un campeón para encarar la dura crisis

Luego de la derrota 1-2 con Unión Magdalena y la protesta con zapatos por parte de la hinchada, Millonarios anunció al DT que reemplazará a David González. Se trata de un 'viejo conocido' en las toldas azules, quien ahora deberá sacar a flote a un equipo que marcha último en la tabla de posiciones con apenas un punto.

Se trata de Hernán Torres, entrenador de 64 años que ya dirigió al 'embajador' entre el 2012 y 2013. Los capitalinos lo anunciaron a través del siguiente comunicado en redes sociales: "Millonarios FC da la bienvenida a Hernán Torres Oliveros como nuevo Director Técnico del equipo profesional masculino, firmando contrato por un año".

¡Hernán Torres, Bienvenido de nuevo a la Familia Azul!



— Millonarios FC (@MillosFCoficial) August 22, 2025

¿Cómo le fue a Hernán Torres en su primera etapa como DT de Millonarios?

En Millonarios, Hernán Torres dirigió 110 partidos entre 2012 y 2013, logrando 48 victorias, 33 empates y 29 derrotas, con un rendimiento del 48,85%. Bajo su conducción, el equipo bogotano conquistó el título de la Liga Colombiana en el segundo semestre de 2012, un campeonato esperado por la hinchada tras 24 años sin lograrlo.

Su paso por el club es recordado por devolverle protagonismo competitivo y por ese título que marcó una época en la historia azul.



Los números de Hernán Torres como DT

El exarquero ha tenido una extensa carrera como director técnico, dirigiendo más de 700 partidos en diferentes clubes de Colombia, Costa Rica, Perú y Ecuador. Su mayor recorrido lo ha hecho en Deportes Tolima, donde acumuló más de 330 encuentros, con un rendimiento cercano al 54%. También estuvo al frente de equipos como Águilas Doradas, Independiente Medellín, Alajuelense, América de Cali, Atlético Bucaramanga, Melgar, Emelec y Deportivo Cali.

En total, Torres suma 901 partidos oficiales dirigidos, de los cuales ganó 385, empató 258 y perdió 258, con un rendimiento general del 52,27%. Sus campañas más destacadas se han dado en Tolima y en el fútbol internacional, donde mantuvo cifras sólidas, superando en varias ocasiones el 55% de efectividad. Su trayectoria lo consolida como uno de los entrenadores colombianos con mayor experiencia en torneos locales e internacionales.