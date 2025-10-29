Dura arremetida contra James Rodríguez en México: "Siempre es el mismo desenlace"

En el fútbol mexicano, León de Guanajuato no la pasa nada bien y ahora mismo depende de un milagro para clasificar a los play offs del Torneo de Apertura 2025. En medio de ese oscuro panorama, uno de los principales señalados es el colombiano James Rodríguez, quien no ha podido destacar y marcar mayor diferencia, respecto al pobre nivel de sus compañeros. La llegada del DT Ignacio Ambriz hace unas jornadas generó ilusión, pero los malos resultados siguen presentes. En las últimas horas, hubo dura arremetida contra el '10' colombiano.

La crítica fue realizada por el periodista Paco Vela a través de la red social 'X'. Su punto de vista se viralizó rápidamente y llamó la atención de los aficionados 'esmeraldas'. "Cuando piensas que todo mundo está en tu contra, relájate: El mundo no confabula contra ti, eres uno más Desde 2018 siempre el mismo desenlace: No renovación o rescisión de contrato: Europa, Asia, Sudamérica y México ¿Los clubes están mal y solo él está bien?", fueron las palabras del citado comunicador junto a una foto de James a oscuras y un listado de los últimos equipos por donde pasó el cucuteño.

Vela hace referencia a que Rodríguez Rubio ha jugado en seis clubes en los últimos cuatro años y en todos salió como agente libre, es decir, nunca renovó y no hubo intenciones de hacerlo con algunas de esas instituciones. Desde el 2020 hasta la actualidad, el volante vistió la camiseta de Everton, Al Rayyan, Olympiacos, Sao Paulo, Rayo Vallecano y León.

James Rodríguez acumula 32 partidos con el Club León, en los que ha marcado 5 goles y ha dado 8 asistencias. Además, registra una tarjeta amarilla y una expulsión. En total ha acumulado 2385 minutos de juego.

¿Para donde va James Rodríguez?

Los rumores han empezaron a sonar y todo apunta a un club grande de México y algunos clubes de la MLS. América estaría interesado en sus servicios y además tiene el capital para sostener el salario que exige. En cuanto al fútbol de los Estados Unidos, señalan a Chicago Fire y Orlando City. De esta manera, solo queda esperar qué decide el colombiano en diciembre cuando culmine su contrato con 'La Fiera'.