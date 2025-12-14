Síguenos en:
Tendencias:
JUNIOR DE BARRANQUILLA
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Erling Haaland no perdonó a Crystal Palace con Manchester City: cabezazo y a cobrar

Erling Haaland no perdonó a Crystal Palace con Manchester City: cabezazo y a cobrar

El delantero noruego anotó el primer gol de Manchester City en su visita a las 'águilas', por la Premier League. Se levantó por los aires y nadie lo pudo detener.

Por: Jhonatan David Reyes Rubio
Actualizado: 14 de dic, 2025
Comparta en:
Erling Haaland, delantero del Manchester City.
Erling Haaland, delantero del Manchester City.
AFP

Publicidad

Publicidad

Publicidad