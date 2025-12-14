Erling Haaland no perdonó a Crystal Palace con Manchester City: cabezazo y a cobrar

En una nueva jornada de Premier League, Erling Haaland volvió a demostrar por qué es uno de los delanteros más temibles del mundo. El 'androide' rompió la paridad en el estadio Selhurst Park con un gol que combinó potencia y precisión, silenciando a la afición del Crystal Palace y dándole al Manchester City una ventaja vital en su visita.

La jugada llegó en el minuto 41, tras una maniobra colectiva que destrabó el denso bloque defensivo de los 'eagles'. Matheus Nunes, quien se mostró incisivo por la banda, levantó la cabeza y envió un centro milimétrico al corazón del área. Allí apareció Haaland, imponiéndose en las alturas con un salto imperial para conectar un cabezazo fulminante. La colocación del remate hicieron estéril la estirada del guardameta Dean Henderson, quien no pudo evitar la caída de su arco ante la contundencia del noruego.

Este tanto tiene ganando por la mínima diferencia a los dirigidos por Pep Guardiola, en un encuentro clave para sus aspiraciones de seguir en la parte alta de la tabla, enfrentando a un Crystal Palace, que sin Daniel Muñoz, por ahora desperdicia la opción de darle un golpe a un poderoso rival que siempre pelea por la Premier League.



Vea el gol de Erling Haaland frente al Crystal Palace

¡SIEMPRE EL ANDROIDE! Gran centro de Matheus Nunes y cabezazo letal de Haaland para el 1-0 del City vs. Crystal Palace.



📺 Mirá la Premier League por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/m4vrTGpuFZ — SportsCenter (@SC_ESPN) December 14, 2025