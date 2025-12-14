Edwuin Cetré entró en la historia de Estudiantes: clave para lograr importante registro

Estudiantes de La Plata se consagró campeón del Torneo Clausura del fútbol argentino, tras derrotar por penaltis 5-4 a Racing Club, al igualar 1-1 en la final disputada en el estadio Madre de Ciudades de Santiago del Estero, y conquistó así su séptimo título de Primera División y su cuarto trofeo en el plano local en dos años.

Con este triunfo, el 'Pincha' elevó a once la cifra total de títulos conseguidos en el fútbol argentino, compuesta además por cuatro copas nacionales, a los que se suman también seis campeonatos internacionales.

El equipo dirigido por Eduardo Domínguez se consolidó además como el más ganador de los últimos dos años en el plano local, donde ya había conseguido la Copa Argentina 2023, la Copa de la Liga 2024 y el Trofeo de Campeones 2024.

Esta racha cortó además una sequía de trece años sin títulos para el conjunto de La Plata (provincia de Buenos Aires) desde la obtención del Torneo Apertura 2010.



Fundado en 1905, Estudiantes logró su primera campeonato en 1913 y debió luego esperar más de 50 años para volver a alzar un trofeo, algo que consiguió en 1967 en el Torneo Metropolitano, con Osvaldo Zubeldía como entrenador y Juan Ramón Verón como una de sus figuras, y venciendo precisamente a Racing Club en la final por 3-0.

Edwuin Cetré, jugador colombiano, celebra su campeonato con Estudiantes de La Plata, en el Clausura de Argentina Getty Images

Publicidad

Aquel equipo protagonizó los años de gloria del club, con la obtención de la Copa Libertadores en 1968, 1969 y 1970, la Copa Interamericana en 1969 y la memorable Copa Intercontinental en 1968, tras derrotar al Manchester United de Bobby Charlton y George Best.

Luego vendrían el Metropolitano de 1982 y el Nacional de 1983, antes de comenzar otra sequía de más de 20 años que culminó con la obtención del Apertura 2006.

Publicidad

En 2009 llegó la última Copa Libertadores, en la que se coronó tras derrotar a Cruzeiro en la final, con Juan Sebastián Verón -hijo de Juan Ramón y actual presidente del club- como capitán y figura.

Meses después, tuvo contra las cuerdas al Barcelona de Pep Guardiola en la final del Mundial de Clubes pero terminó derrotado por 2-1 tras un tanto de Lionel Messi en la prórroga.