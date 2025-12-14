Duván Vergara se salvó, a pesar de la derrota de Racing; así lo elogiaron en Argentina

Gustavo Costas, técnico de Racing Club, lamentó la final perdida contra Estudiantes, le agradeció a sus jugadores, felicitó al rival pero sentenció que su grupo merecía el título.

“Este grupo dejó todo porque sufrimos muchas lesiones y sanciones en un contexto de mucho calor. Quiero agradecerle a mis jugadores por dejar todo hasta el final. Quizás merecíamos un poco más, no supimos mantener hasta el final y nos empataron en la última jugada. Los chicos hicieron un buen partido en una final sin muchas chances de convertir”, sostuvo el entrenador en conferencia de prensa.

“Además quiero felicitar a Estudiantes por este logro. Es un excelente equipo que se levantó y, muy parecido a nosotros, recibió muchos golpes y ahora sacó adelante un partido extenuante por el desgaste”, agregó.

“Por último voy a agradecerle a la gente de Racing, tanto a los que vinieron como a los que fueron al Cilindro. Hay que seguir adelante tras un año donde podríamos haber llegado a ganar algo más. Quedo en deuda porque cuando llegué al club dije que veníamos a ganar y no a competir”, sentenció.



Justamente, uno de los jugadores que fue clave en el buen año de Racing fue Duván Vergara. El colombiano fue titular y jugó un total de 87 minutos, al ser reemplazado por Franco Pardo. Su participación fue importante y así se lo hicieron saber desde Argentina, como el medio 'Racing de Alma'.

Duván Vergara, atacante colombiano de Racing, perdió la final de la Liga Argentina contra Estudiantes Getty Images

"Sin presiones y con mucha actitud, fue de los que más se encargó, encaró y se animó. Una buena sociedad con Gabriel Rojas que invita a ilusionarse. Desbordó, ganó bastante por su lado y fue de lo más peligroso. A eso le agregó sacrificio en el retroceso", escribieron al respecto, dándole siete puntos de calificación.

Pero no fue el único medio que resaltó a labor de Duván Vergara. El diario 'Olé' publicó que "el atacante 'cafetero' fue desequilibrante. Desbordó por el costado, pateó al arco, se asoció bien, recuperó. Muy activo y picante. En el segundo tiempo, mermó su nivel". Alli, le dieron 6,5 de calificación.