Duván Vergara se salvó, a pesar de la derrota de Racing; así lo elogiaron en Argentina

Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Gustavo Costas, técnico de Racing Club, lamentó la final perdida contra Estudiantes, le agradeció a sus jugadores, felicitó al rival pero sentenció que su grupo merecía el título.
“Este grupo dejó todo porque sufrimos muchas lesiones y sanciones en un contexto de mucho calor. Quiero agradecerle a mis jugadores por dejar todo hasta el final. Quizás merecíamos un poco más, no supimos mantener hasta el final y nos empataron en la última jugada. Los chicos hicieron un buen partido en una final sin muchas chances de convertir”, sostuvo el entrenador en conferencia de prensa.
“Además quiero felicitar a Estudiantes por este logro. Es un excelente equipo que se levantó y, muy parecido a nosotros, recibió muchos golpes y ahora sacó adelante un partido extenuante por el desgaste”, agregó.
“Por último voy a agradecerle a la gente de Racing, tanto a los que vinieron como a los que fueron al Cilindro. Hay que seguir adelante tras un año donde podríamos haber llegado a ganar algo más. Quedo en deuda porque cuando llegué al club dije que veníamos a ganar y no a competir”, sentenció.
Justamente, uno de los jugadores que fue clave en el buen año de Racing fue Duván Vergara. El colombiano fue titular y jugó un total de 87 minutos, al ser reemplazado por Franco Pardo. Su participación fue importante y así se lo hicieron saber desde Argentina, como el medio 'Racing de Alma'.
Publicidad
"Sin presiones y con mucha actitud, fue de los que más se encargó, encaró y se animó. Una buena sociedad con Gabriel Rojas que invita a ilusionarse. Desbordó, ganó bastante por su lado y fue de lo más peligroso. A eso le agregó sacrificio en el retroceso", escribieron al respecto, dándole siete puntos de calificación.
Pero no fue el único medio que resaltó a labor de Duván Vergara. El diario 'Olé' publicó que "el atacante 'cafetero' fue desequilibrante. Desbordó por el costado, pateó al arco, se asoció bien, recuperó. Muy activo y picante. En el segundo tiempo, mermó su nivel". Alli, le dieron 6,5 de calificación.
Publicidad