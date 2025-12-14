Síguenos en:
Tendencias:
JUNIOR DE BARRANQUILLA
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Sección Fútbol Colombiano Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Deportivo Cali confirmó el regreso de un 'viejo conocido': ya tiene goleador para el 2026

Deportivo Cali confirmó el regreso de un 'viejo conocido': ya tiene goleador para el 2026

Después de haber anunciado la salida de cuatro jugadores, Deportivo Cali presentó a su primer fichaje, que ya sabe lo que es vestir la camiseta del 'azucarero'.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 14 de dic, 2025
Comparta en:
Alberto Gamero, director técnico de Deportivo Cali, en una sesión de entrenamiento
Alberto Gamero, director técnico de Deportivo Cali, en una sesión de entrenamiento
Twitter Oficial de Deportivo Cali

Publicidad

Publicidad

Publicidad