Deportivo Cali confirmó el regreso de un 'viejo conocido': ya tiene goleador para el 2026

Junior de Barranquilla y Deportes Tolima están disputando la final de la Liga BetPlay II-2025, mientras que Independiente Medellín y Atlético Nacional hacen lo propio en Copa. Razón por la que los demás equipos ya piensan en 2026, entre ellos, Deportivo Cali, que empezó a dar noticias con relación a la conformación de su nómina. Y es que este domingo 14 de diciembre, presentó al primer fichaje.

"Informamos a sus hinchas, medios de comunicación y opinión pública, que hemos alcanzado un principio de acuerdo con Juan Ignacio Dinenno para que se convierta en nuevo jugador de la institución", dieron a conocer en un comunicado publicado en sus redes sociales oficiales. Eso sí, hicieron una aclaración y salvedad sobre lo que pasará en los próximos días, antes de que se una al 'azucarero'.

"Este acuerdo está sujeto al viaje que realizará el jugador a nuestra ciudad, donde se llevará a cabo el cumplimiento de procedimientos médicos y contractuales correspondientes a toda contratación. En caso de que dichos procesos se realicen de manera satisfactoria, el jugador se integrará oficialmente al Deportivo Cali y se convertirá en el primer refuerzo de cara al 2026, dentro del proceso deportivo liderado por el profesor Alberto Gamero", añadieron en dicha publicación, que generó la reacción positiva de sus aficionados.

Por último, sentenciaron que "Deportivo Cali, comprometido con la transparencia y veracidad de la información, continuará siendo el único medio oficial para comunicar cualquier novedad relacionada con este y otros movimientos institucionales, a través de sus canales oficiales". Dicho mensaje se da, teniendo en cuenta que en época de mercado de pases, surge mucha información que puede no ser cierta.



Juan Ignacio Dinenno, delantero argentino, en su etapa en el Deportivo Cali Foto: Getty Images

Publicidad

Así las cosas, Juan Ignacio Dinenno se desvincula de Sao Paulo, con quien tenía contrato hasta diciembre de 2025, y regresa el conjunto caleño. Recordemos que estuvo en 2019, disputando un total de 5.263 minutos, repartidos en 60 compromisos, en los que marcó 27 goles y brindó cinco asistencias. Razón por la que se ganó el cariño de los miles de hinchas de la institución 'azucarera'.

Cabe aclarar que Deportivo Cali ya había anunciado la salida de cuatro jugadores: Javier Reina, Yeison Gordillo, Fabián Castillo y Rafael Bustamante.