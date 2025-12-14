Síguenos en:
Cabezote DK Colombianos en el Exterior Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Edwuin Cetré sufrió uno de los penaltis mejor atajados en la historia; el arquero 'voló'

Edwuin Cetré sufrió uno de los penaltis mejor atajados en la historia; el arquero 'voló'

A pesar de que cobró con potencia y a media altura, el remate de Edwuin Cetré fue tapado por Facundo Cambeses, en la final entre Racing y Estudiantes de La Plata.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 14 de dic, 2025
Edwuin Cetré, delantero colombiano de Estudiantes de La Plata, en la final contra Racing, por el Clausura de Argentina
AFP

