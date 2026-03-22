Duván Vergara y un parte médico poco alentador; lesión lo tendría fuera de las canchas

Hace un par de horas, previo al duelo frente a Belgrano; desde Racing dieron importante parte médico, respecto al estado físico del colombiano Duván Vergara, quien se ha convertido en una de las fichas claves en el conjunto de Avellaneda.

Y es que, así como el mismo equipo argentino lo hizo saber en el posteo que realizó; el ‘cafetero’ tiene un problema muscular, que lo ausentará de las canchas por tiempo indefinido. Respecto a su recuperación, en la ‘academia’ no dieron detalles del tiempo que estaría fuera.

“Duván Vergara, que en el entrenamiento del viernes antes de viajar a Córdoba sintió una molestia, le realizaron estudios que arrojaron una lesión muscular en el aductor derecho y no estará a disposición para el encuentro contra Belgrano”, sentenció el comunicado que emitió el cuadro de Avellaneda, a través de todos sus canales oficiales.

Al final, el encuentro terminó con un 1-2 a favor de Racing, que se llevó tres puntos importantes en su visita a Belgrano. No obstante, el tema del colombiano genera gran preocupación para el equipo, ya que el extremo es una de las fichas y piezas claves en este equipo, liderado por Gustavo Costas.



Duván Vergara, delantero colombiano que milita en Racing de Avellaneda. X de @RacingClub

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Habrá que ver cómo evoluciona la situación con Vergara, para determinar en qué momento es oportuno volver a las canchas.

Duván Vergara y su influencia en el triunfo contra Belgrano

Lo curioso del caso con el colombiano, en el reciente encuentro frente a Belgrano, pasa por su influencia indirecta que tuvo en el equipo,a pesar de que no pudo jugar por lesión.

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Y es que, el ‘cafetero’, que viajó con el equipo pese a no tener acción en el terreno de juego; influyó en el penal atajado por Facu Cambeses

"Duván Vergara ayer (sábado) tuvo una lesión en el entrenamiento y no pudo jugar, pero viajó con nosotros. Antes del partido me agarró en el vestuario y me dijo: 'Hablé con Dios y, si hay un penal, tírate a la derecha porque me dijo que iba a ir ahí'. Festejé como él, debe estar esperándome para decir que fue gracias a él", confesó el guardameta de la ‘academia’, quien reveló la ‘señal divina’ que le dio el colombiano antes del juego.

"Le pregunté: '¿me decís en serio?'. Me dijo tírate ahí. Le dije listo, voy a muerte con vos, soy muy creyente, voy para ese lado; gracias a Dios lo pude atajar", sentenció Cambeses, referente a la influencia indirecta de Vergara en el penal atajado y posterior triunfo.

"HABLÉ CON DIOS. SI HAY UN PENAL, TIRATE A LA DERECHA PORQUE ME DIJO QUE VA A SER AHÍ"



😱 Creer o reventar: ¡lo que le dijo Duvan Vergara a Facu Cambeses en la previa del partido ante Belgrano!



📺 #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/ByjU4ZdETM — SportsCenter (@SC_ESPN) March 22, 2026

La victoria le permite a Racing subir al tercer escalón en la Zona B con 18 puntos, uno menos que su vencido Belgrano (19), y a dos del líder Independiente Rivadavia (20).