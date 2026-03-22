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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Duván Vergara y un parte médico poco alentador; lesión lo tendría fuera de las canchas

Duván Vergara y un parte médico poco alentador; lesión lo tendría fuera de las canchas

El futbolista colombiano es noticia en territorio argentino por ausencia en reciente encuentro de Liga, debido a un problema físico que lo alejaría de las canchas, por tiempo indefinid.

Por: Dilhan Stiwar Almonacid / Twitter: @AlmonacidDilhan
Actualizado: 22 de mar, 2026
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Duván Vergara, delantero colombiano que milita en Racing.
Duván Vergara, delantero colombiano que milita en Racing.
AFP

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