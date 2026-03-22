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Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / ¿Quién era Santiago Castrillón, jugador de Millonarios Sub-20 que murió en Bogotá?

¿Quién era Santiago Castrillón, jugador de Millonarios Sub-20 que murió en Bogotá?

De Santiago Castrillón, talento joven de Millonarios, se ha hablado en las últimas horas por su fallecimiento, un día después de un partido contra Santa Fe, en el torneo de la FCF.

Por: Marianella Ramos Castro
Actualizado: 23 de mar, 2026
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Santiago Castrillón Millonarios Sub-20
Santiago Castrillón, futbolista de Millonarios Sub-20 - Foto:
Millonarios Oficial

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