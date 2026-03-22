¿Quién era Santiago Castrillón, jugador de Millonarios Sub-20 que murió en Bogotá?

El nombre de Santiago Castrillón, jugador de la Sub-20 de Millonarios, se hizo noticia este fin de semana, después de que el club capitalino confirmó su muerte este domingo 22 de marzo de 2026. El joven volante fue hospitalizado de urgencia el sábado, luego de que tuviera que ser retirado de la cancha principal de la sede deportiva de Xcoli en camilla, luego de una acción de juego en el partido frente a Santa Fe en la que terminó desmayado, y posteriormente llevado a una clínica del norte de Bogotá, en donde lo atendieron especialistas. Sin embargo, pese a los esfuerzos médicos, el talentoso futbolista falleció.

¿Pero quién fue la promesa de los albiazules? Nació el 7 de septiembre del 2007 en la ciudad de Bucaramanga (Santander), era un volante de creación de depurada técnica con el balón en sus pies y buena visión juego, además de regate. Según información del club bogotano, llegó a vestirse con la camiseta de los 'embajadores' en el año 2021.

En el segundo semestre de 2025 ya fue tenido en cuenta en el equipo profesional con el técnico Hernán Torres y con la llegada del profesor Bustos también se encuentra con el primer equipo.

En Gol Caracol, contactamos en Bucaramanga al profesor Luis Eduardo Pedraza, del equipo Guayos FC, quien lo tuvo durante cuatro años en sus inicios en el fútbol.



"Santi es una excelente persona, es un chico muy trabajador, muy humilde, muy disciplinado, muy amante del fútbol, con una clara visión de lo que él quería, desde niño siempre fue así. Futbolísticamente era extraordinario, tenía condiciones que a su edad pues deslumbraban. En ese entonces, era un niño flaquito, pero con muy buena técnica, buen cambio de ritmo y manejaba sus dos perfiles de muy buena manera", indicó Pedraza inicialmente.

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El entrenador santandereano destacó el valor de Castrillón para dejar su hogar e irse para la capital de la República a perseguir sus sueños de fútbol. Así dijo que "desde 13 años viajó para la ciudad de Bogotá, y desde ese entonces nosotros hemos tenido contacto. A veces hablábamos por WhatsApp, o cuando venía en vacaciones compartíamos con los compañeros de él, con los que se formaron con él, hacíamos partidos, hacíamos una ‘recochita’ de fin de año y compartíamos".

Santiago Castrillón se destacó en Guayos FC y posteriomente pasó a Águilas, estando allí ya comenzó figurar aún más a nivel regional y fue ahí cuando se abrió la posibilidad de arribar a Millonarios, en donde fue bien catalogado e incluso valorado por figuras del plantel profesional.

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"Santiago fue uno de los pioneros, de los chicos con los cuales iniciamos en Guayos FC, junto con otro grupo de niños. Fue buen muchacho, buen hijo, buen compañero, buen futbolista y la proyección que tenía era grande. Es algo que lo deja a uno impresionado", finalizó Pedraza.