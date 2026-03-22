Síguenos en:
Tendencias:
MILLONARIOS
LUIS DÍAZ
JAMES RODRÍGUEZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Colombianos en el Exterior Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Luis Díaz entraría a la historia de Bundesliga; récord de 54 años que superarían con Bayern

Luis Díaz entraría a la historia de Bundesliga; récord de 54 años que superarían con Bayern

El guajiro Luis Díaz, junto a sus compañeros en el Bayern Múnich, están a punto de alcanzar e imponer una marca que parecía imposible en el fútbol de Alemania.

Por: Gianmarco Sotelo
Actualizado: 22 de mar, 2026
Comparta en:
Luis Díaz Bayern Múnich
Luis Díaz celebra gol con el Bayern Múnich - Foto:
Getty Images

Publicidad

Publicidad

Publicidad