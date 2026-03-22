Luis Díaz entraría a la historia de Bundesliga; récord de 54 años que superarían con Bayern

El Bayern Múnich, con Luis Díaz como una de sus principales figuras y goleadores, está teniendo una soñada temporada, siendo líderes actuales de la Bundesliga, estando en cuartos de final de Champions League, ya fue campeón de la Supercopa de Alemania y estando en semifinales de la Copa de Alemania.

Esa gran temporada es, en parte, por la gran cantidad de anotaciones que ha conseguido el equipo dirigido por Vincent Kompany, especialmente por sus atacantes, Michael Olise, Harry Kane, y el colombiano.



El récord que Luis Díaz y Bayern Múnich pasarían en Alemania

Lo cierto es que a falta de siete fechas para terminar la Bundesliga, en territorio teutón le ponen la mirada a una marca que lleva 54 años vigente, quie podría superar el actual elenco bávaro. "En lo que va de temporada, los máximos goleadores alemanes han marcado la increíble cifra de 97 goles en 27 jornadas de la Bundesliga, lo que supone una media de 3,6 goles por partido. El equipo de Kompany está a tan solo cinco goles de establecer un nuevo récord goleador en la máxima categoría del fútbol alemán", destacaron en el diario 'Bild'.

La actual marca, que lleva vigente 54 años, es de "101 tantos, logrados en la temporada 1971/72. En aquel entonces, el legendario delantero Gerd Müller fue la figura clave en los 40 goles que batieron el récord del Bayern de Múnich".

Luis Díaz es gran figura en Bayern Múnich. Getty

Con ese panorama, y faltando siete partidos para que los bávaros terminen su participación en la Bundesliga, todo apunta a que esos cinco tantos que le faltan los lograrán, especialmente por el alto nivel de sus atacantes, con Harry Kane acumulando 31 goles en la Liga de Alemania, Luis Díaz ya tiene 15 anotaciones, y Michael Olise registra 11, por lo que entre el tridente ofensivo acumulan solamente entre ellos 57 celebraciones, más de la mitad.



Desde el Bayern Múnich confían en que podrán superar ese récord, por lo que su director deportivo, Christoph Freund, decidió mostrarse optimista en unas declaraciones, señalando que "lo lograremos, lo esperamos. Ya llevamos 97 goles, una cifra increíble. Esto solo es posible porque los chicos siempre lo dan todo hasta el final y tienen muchas ganas de marcar goles".

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El equipo que estuvo hasta el momento más cerca de romper esa marca, fue también el Bayern, pero el de la temporada 2019/20, que era dirigido por Hansi Flick. En aquel año quedaron con 100 anotaciones, por lo que solamente les faltó dos para superarlo.