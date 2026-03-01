Crudo relato de uno de los mejores tenistas del mundo por conflicto en Irán; "no duermes"

El danés Holger Rune se encuentra sin poder salir de Doha, donde sigue el proceso de recuperación de la lesión en el tendón de Aquiles izquierdo, inquieto por la situación generada en la zona y la creciente tensión en Oriente Medio a causa del conflicto bélico en irán.

Rune, lesionado en el torneo de Estocolmo en octubre pasado permanece junto a su equipo y su madre en un hotel de la ciudad a la espera de soluciones para poder dejar el país. El espacio aéreo está cerrado en la zona y aún se desconocen las opciones de transporte.

La madre de joven jugador, Aneke, relató la complicada situación en la que viven, especialmente "fuerte para un joven como Holger". "Estuvimos confinados en el Hotel, escuchando de noche los misiles y las alarmas, sin poder dormir. Las salidas a Omán llevan colas de más de 15 horas en coche, por lo que han decidido no arriesgarse ante la caída de misiles".

La expedición del tenista está a la espera de noticias de la embajada danesa para ver posibles vías de escape para ellos. "Ojalá salgan todos", dijo en redes sociales la madre y agente del jugador.



"Este domingo también se ha cancelado todo. No hay vuelos para nosotros. Durante toda la noche ha habido misiles, explosiones y alarmas y también por la mañana. Todo está siendo controlado con éxito y eso es bueno, pero ahora la situación es desagradable", explicó.

Holger Rune, tenista danés. Getty Images.

"Holger no pudo dormir y se siente inseguro. Esto es muy fuerte para un joven. Suceden demasiadas cosas. Las noticias y las redes sociales no paran de actualizarse con noticias alarmantes de los países vecinos", dijo Aneke.

La madre de Rune añadió que no tienen noticia alguna desde que la situación se intensificó el sábado por la mañana. "Sabemos que la gente está atrapada en colas de quince horas para llegar a Omán y salir de Oriente medio porque son los únicos que aún tienen vuelos. Pero con los atentados de por la mañana no es deseable quedarse atrapado en una cola de coches con el riesgo de que te caigan misiles".

Aneke dijo: "Nos lo tomamos como viene. No vamos a ir a Aspetar -recinto de rehabilitación de Doha donde se recupera Holger de su lesión- ya que está muy cerca de la base estadounidense. Esperamos que haya algo de calma", indicó.