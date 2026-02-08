¿Edwuin Cetré, inspiración para hijo de Lionel Messi? Video viral en Argentina por celebración

Ciro, hijo de Lionel Messi, muestra desde ya calidad en su proceso de formación en el Inter Miami, pero además del talento que muestra en la cancha, también ha tenido repercusión un particular festejo que tiene que ver con un futbolista colombiano.

El pasado 8 de diciembre el clásico de La Plata fue para Estudiantes, que ganó 1-0 sobre Gimnasia en el estadio Juan Carmelo Zerillo, con un solitario gol de Tiago Palacios, que en su momento dejó una viral celebración junto a Edwuin Cetré.

Y dicho festejo fue igualado por Ciro Messi en las últimas horas, algo que en la prensa argentina detallaron y vincularon al colombiano y su compañero, por la inspiración que habrían generado en el hijo de ‘La Pulga’.

Publicidad

“Ciro Messi festejó a lo Edwin Cetré y Tiago Palacios y hay locura en Estudiantes”, titularon en ‘TyC Sports’ sobre lo sucedido con el hijo del astro argentino.



Ciro messi vio morir a los tristeros en el clasico del siglo 8/12 #EDLP pic.twitter.com/g4dEkryiy1 — Alvaro EDLP🇦🇹 (@alvaro_caminooo) February 7, 2026

Eso sí, de igual manera explicaron que “si bien la ocurrencia original estuvo inspirada por el videojuego Fortnite, los hinchas del León no dudan en aseverar en redes sociales que el homenaje de Ciro y compañía fue dirigido a sus figuras”.

Publicidad

Lo cierto es que esa celebración de Edwuin Cetré y Tiago Palacios en el más reciente clásico de La Plata, sigue dando de qué hablar, por lo particular, pero también por que significó dicho partido ganando de visitantes contra su máximo rival.