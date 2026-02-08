Síguenos en:
Tendencias:
JAMES RODRÍGUEZ
MILLONARIOS
SELECCIÓN COLOMBIA
LUIS DÍAZ
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Colombianos en el Exterior Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Juan Fernando Quintero, autocrítico por la dura derrota de River Plate; "no puede pasar"

Juan Fernando Quintero, autocrítico por la dura derrota de River Plate; "no puede pasar"

El volante de la Selección Colombia fue uno de los jugadores del 'millonario' que dio la cara tras la fuerte caída de su equipo 4-1 en condición de local frente a Tigre. ¡Vea lo que dijo!

Por: Jhonatan David Reyes Rubio
Actualizado: 8 de feb, 2026
Comparta en:
Juan Fernando Quintero, en el duelo entre River Plate y Tigre
Juan Fernando Quintero, en el duelo entre River Plate y Tigre
Foto: AFP

Publicidad

Publicidad

Publicidad