Juan Fernando Quintero, autocrítico por la dura derrota de River Plate; "no puede pasar"

El estadio Monumental, habitual escenario de festejos y buen fútbol, se transformó este fin de semana en un espacio de desconcierto y silencio tras la dura derrota de River Plate por 4-1 frente a Tigre. En medio del clima de tensión que genera un resultado tan abultado en contra, uno de los referentes más queridos por la hinchada 'millonaria', Juan Fernando Quintero, fue quien dio un paso al frente para analizar la debacle y expresar el sentir del vestuario.

Con la sinceridad que lo caracteriza, el mediocampista colombiano no buscó excusas externas ni se refugió en análisis tácticos complejos. Por el contrario, sus primeras palabras fueron dirigidas directamente al corazón del hincha. “Queda pedirle disculpas a la gente" y hacerse "cargo del resultado", sentenció Quintero, visiblemente afectado por el rendimiento colectivo del equipo.

El análisis del '10' fue tajante: el equipo careció de la intensidad necesaria para frenar a un Tigre que supo explotar cada error defensivo y capitalizar las transiciones rápidas. 'Juanfer' reconoció que, aunque el fútbol siempre da revanchas, el golpe de recibir cuatro goles en casa es una mancha que requiere un proceso profundo de introspección. "Es difícil. Ahora miraremos las jugadas. Primero, perdimos la pelota donde no debíamos y ellos aprovecharon los contragolpes y tuvieron eficacia. Así se hizo la diferencia en el partido, porque fueron cuatro llegadas y cuatro goles. Seguramente con cabeza fría vamos a analizarlo, no puede pasar", agregó el volante.

Juan Fernando Quintero como capitán de River Plate River Plate Oficial

Pese a la amargura, el mensaje del antioqueño también buscó sembrar una semilla de reconstrucción, sabiendo la exigencia de sus aficionados al vestir la camiseta de River Plate. "Esto recién empieza. Es normal, la exigencia es altísima y ahora viene la autocrítica. Seguramente vamos a salir de esto, solamente es un partido. Es algo que no pensábamos que iba a pasar, pero pasó y seguramente vamos a analizar qué pudo hacer la diferencia", concluyó.

La derrota dejó al conjunto de la 'banda cruzada' sin la chance de ponerse líder en la tabla y con muchas dudas por resolver. Sin embargo, la voz de Quintero resuena como un llamado de atención necesario para un plantel que, según sus propias palabras, debe recuperar el rigor para volver a ser el protagonista que su historia demanda. Su siguiente reto será el próximo jueves cuando visite el estadio Diego Armando Maradona para medirse a Argentinos Juniors en la fecha cinco de la liga argentina.